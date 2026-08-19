El Gobierno lanzó la privatización del Belgrano Cargas con una cláusula anti-China

El anuncio estuvo a cargo del ministro Luis Caputo. La concesión será por 50 años y abarcará 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias. Esta red ferroviaria conecta las principales zonas productivas del país con puertos y pasos internacionales.
El Gobierno convocó a una licitación pública nacional e internacional para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza, operadas por la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL) en la actualidad. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la resolución será publicada este jueves 20 de agosto en el Boletín Oficial.
"Este es un paso más en el proceso de transformación del sector ferroviario y del programa de privatizaciones que lleva adelante el gobierno nacional", destacó el funcionario desde sus redes sociales. "Esta licitación busca encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas", agregó.
Según explicaron desde la Secretaría de Transporte, la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para quienes inviertan en infraestructura ferroviaria.
También remarcaron que el objetivo es incorporar capital y capacidad de gestión privada para recuperar una infraestructura que durante décadas acumuló deterioro, falta de mantenimiento e inversiones insuficientes, pese a los crecientes recursos destinados por el Estado nacional. El nuevo modelo, dijeron, busca que el sector privado aporte el capital y la experiencia, y asuma el riesgo empresario necesario para recuperar y desarrollar el sistema, mientras que el Estado mantiene sus funciones de regulación, fiscalización y control.
El esquema de acceso abierto a la infraestructura ferroviaria permitirá la participación de distintos operadores bajo condiciones objetivas y no discriminatorias. Además, contempla obras obligatorias que deberán ejecutarse durante los primeros cinco años de las concesiones, junto con obras optativas que podrán ser comprometidas por los oferentes y serán ponderadas durante el proceso de adjudicación.
Una de las novedades de los pliegos es la inclusión de una cláusula por la que no podrán participar empresas estatales nacionales o provinciales, ni compañías controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros. Esta disposición deja fuera de competencia a empresas públicas chinas, que en los últimos años participaron en el sistema ferroviario argentino.
Las tres líneas de la red Belgrano Cargas comprenden 7.594 kilómetros de vías, distribuidos en 16 provincias: CABA, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca. Conecta las principales zonas productivas del país con puertos y pasos internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
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