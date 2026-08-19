El Gobierno lanzó la privatización del Belgrano Cargas con una cláusula anti-China

El esquema de acceso abierto a la infraestructura ferroviaria permitirá la participación de distintos operadores bajo condiciones objetivas y no discriminatorias. Además, contempla obras obligatorias que deberán ejecutarse durante los primeros cinco años de las concesiones, junto con obras optativas que podrán ser comprometidas por los oferentes y serán ponderadas durante el proceso de adjudicación.

La red del Belgrano Cargas conecta las principales zonas productivas del país con puertos y pasos internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Privatización del Belgrano Cargas: la cláusula anti-China

Una de las novedades de los pliegos es la inclusión de una cláusula por la que no podrán participar empresas estatales nacionales o provinciales, ni compañías controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros. Esta disposición deja fuera de competencia a empresas públicas chinas, que en los últimos años participaron en el sistema ferroviario argentino.

Las tres líneas de la red Belgrano Cargas comprenden 7.594 kilómetros de vías, distribuidos en 16 provincias: CABA, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca. Conecta las principales zonas productivas del país con puertos y pasos internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.