Darío Barassi confesó los reclamos que le hace su mujer, por la falta de actividad sexual

El conductor de Ahora caigo contó que hay faltante de intimidad en su casa, por algunas dificultades que tiene en su salud. "¿Vos sabés la cantidad de calambres...?".
Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión están juntos hace once años. Juntos, formaron una familia que hasta la actualidad incluye a dos hijas. Pero el conductor de Ahora caigo, en las tardes de El 13, no la está pasando bien en la intimidad. Contó que con su esposa tienen faltante de actividad sexual por algunas molestias que el sufre en su cuerpo.
“No es un momento tan sexual de mi vida", reconoció Darío, con cierta prudencia a la hora de la definición, en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini, en las noches de El 13. "Puede ser que en este momento esté mirando así diciendo ‘no’...”, le comentó a Barassi, el conductor del ciclo.
“Recién me dijo una frase que no sé si decirla porque es exponerla porque ella es psicóloga... Este es el momento en que vos me tenés que interrumpir y preguntar por otra cosa", le dijo Barassi a Pergolini, a modo de broma. “Me hizo un comentario muy gracioso vinculado con la falta de actividad sexual en el hogar”, contó el artista, acto seguido.
"Me hizo un comentario cortito. Te diría que fueron un, dos, tres, cuatro palabras. Hoy como sea, en casa pasa. Es un código, puede pasar. Dos hijas, los dos trabajamos", compartió Darío, sobre algunas de las razones por la que, últimamente, están teniendo poca frecuencia de encuentros íntimos con su esposa.
"Imagínate que quise hacer esto (en referencia a un movimiento corporal leve) y ya me tiró. ¿No sabés la cantidad de calambres que tengo teniendo relaciones sexuales?”, confió, Darío, sin "pelos en la lengua", sobre su realidad al momento del esfuerzo corporal que le implica tener encuentros íntimos con su mujer.
“Estoy, taca, taca, taca, taca. Me estiro la pierna. Hay que elongar, estirar, y recién ahí volvemos..”, intentó graficar, en palabras, Barassi, con el humor que lo caracteriza.
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