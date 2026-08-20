Darío Barassi confesó los reclamos que le hace su mujer, por la falta de actividad sexual

LOS PROBLEMAS QUE COMPLICAN A DARÍO EN LA INTIMIDAD

"Imagínate que quise hacer esto (en referencia a un movimiento corporal leve) y ya me tiró. ¿No sabés la cantidad de calambres que tengo teniendo relaciones sexuales?”, confió, Darío, sin "pelos en la lengua", sobre su realidad al momento del esfuerzo corporal que le implica tener encuentros íntimos con su mujer.

“Estoy, taca, taca, taca, taca. Me estiro la pierna. Hay que elongar, estirar, y recién ahí volvemos..”, intentó graficar, en palabras, Barassi, con el humor que lo caracteriza.