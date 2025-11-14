Espectáculos |

Alarmante recomendación médica a Juana Repetto en la última etapa de embarazo

La influencer tiene que modificar su cotidiano a fin de proteger su gestación, de cara a su tercer parto.

Juana Repetto pasa por horas de preocupación y cambios de hábito. En la última etapa de su tercer embarazo, los especialistas médicos le pidieron que modifique su rutina y que calcule sus movimientos a fin de proteger el avance de su gestación, camino al momento de dar a luz. "No fueron las mejores noticias, tampoco hay nada por ahora de qué preocuparse. Pero veré a la tarde a mi obstetra y tendré novedades más concretas”.

“¡Buen día! Estoy muy nerviosa. Estoy yendo a hacerme esta ecografía que me tengo que hacer, más o menos cada quince días, que me miden el largo del cuello del útero. Y me agarra una angustia... ¿Viste cuando vas con ganas de llorar? No pasa nada, es solo una ecografía de control. Tenemos que ver que el cuello no se haya cortado y listo”, compartió Juana, en las últimas horas, a través de sus redes sociales.

“Pero voy muy nerviosa, muy nerviosa, así que tírenme muy buena onda para que mi cuellito siga igual y podamos seguir con un embarazo tranquilo”, agregó Repetto, antes de su encuentro con el especialista. "Bueno, estoy muy sensible con el tema. No fueron las mejores noticias, tampoco hay nada por ahora de qué preocuparse. Pero veré a la tarde a mi obstetra y tendré novedades más concretas”.

"Lo que sí ya es un hecho es que voy a tener que estar mucho más tranqui, así que me ‘autoabrazo0 y agradezco por ser tan precavida”, se sinceró la influencer, hija de Reina Reech y de Nicolás. “Les voy a seguir compartiendo y contando cosas que tengo que contarles. Sentadita”, advirtió, la por ahora mamá de 2 varones, sobre el reposo al que se verá obligada a hacer, de ahora en más.

EL ANUNCIO DE JUANA

“Y ha llegado el momento de dedicarse a empollar. Primer objetivo, semana 28. A por ello. Tenés al mejor equipo del mundo cuidándote y haciéndome el aguante acá afuera para que vos sigas gozando de una larga estadía dentro de la panza”, explicó, Juana, a través de sus posteos en Instagram.

Juana Repetto, nota

“Mañana que seguramente esté con mejor ánimo, me voy a hacer unos estudios de rutina (curva de glucosa) que me los tengo que hacer sí o sí y cuando vuelva, les cuento un poco mejor cómo vamos”, expresó, Repetto. A cuidarse que está en la recta final, camino al parto.

Juana Repetto alarmada por su salud

