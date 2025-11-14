Cris Morena denunció a un hombre por acoso, que le hacía "guardias" en un auto

“En 2020 ella hizo una denuncia y este hombre, Leonardo, tenía una perimetral ”, explicó la conductora de Tarde o temprano, Belén Ludueña, en El 13, al explicar la metodología de persecución de Leonardo Lo Giudice, de 51 años de edad. “Se acercaba a su domicilio y hacía guardias con su auto, la esperaba en sus oficinas de Capital … Por cuatro años se comportó de manera tranquila, pero en julio algo cambió y Cris se vió obligada a realizar otra denuncia”.

“Este hecho comenzó en 2020. Este hombre fue sobreseído y la causa fue archivada porque Cris Morena le dio la posibilidad, siempre y cuando él siguiera una conducta de no molestar, de la no condena. Ahora, cuatro años después, incumplió...”, aportó Pampa Mónaco, uno de los panelistas del ciclo periodístico, con la denuncia en mano.

“Los seguimientos, las apariciones y los intentos de encontrarse ocurrían tanto en su vivienda como en sus lugares de trabajo. El hombre había estudiado a Cris Morena. Relata que estaba en un shopping conocido cuando este hombre se le acercó y le dijo: ‘Hola, Cris. Necesito hablar con vos, me quiero sentar a hablar con vos’. Esto ocurrió en 2020. Ante la pregunta de ella sobre qué estaba haciendo ahí, él respondió: ‘¿Es una casualidad? ¿Casualidad cuando me seguiste durante años y me hiciste la vida imposible?’”, relataron en el programa, sobre el contenido de la denuncia.

LA DECISIÓN DE LA JUSTICIA

"La perimetral indicaba que no podía acercarse a una determinada cantidad de metros del domicilio, del lugar de trabajo ni intentar ubicarla por medios tecnológicos”, ampliaron en Tarde pero temprano.

Cris Morena, nota Leonardo Lo Giudice, de 51 años de edad, persigue a Cris Morena hace más de 5 años.

“Cuando ella le dijo que la seguía desde hace tiempo, él le respondió: ‘No me parece tan grave’”, detallaron, sobre uno de los puntos claves del argumento que Lo Giudice le dijo en persona a Morena, al justificar su accionar de control y persecución.