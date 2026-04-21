Alejandro Fantino contó cómo fue su salida de la tevé: "Terminé con psiquiatra, medicado"

El conductor comparó la adicción por el rating con la ludopatía. "Tiene una cosa muy patológica".
Totalmente alejando de la exposición pública y de la televisión hace algunos años, Alejandro Fantino reveló la razón por la que decidió dejar todo y dedicarse al mundo del streaming. El conductor confesó que terminó en tratamiento psiquiátrico por los años de presión que sintió trabajando en la pantalla chica.
"El sistema de la comunicación del que yo venía deja gente rota, conductores y colegas rotos, porque es el sistema de la cantidad. es el sistema de mientras más hay, mejor te va. Y hago lo que sea, incluso lo que me angustia hacer, con tal de que del otro lado haya más", reflexionó Alejandro, al aire de Neura, su canal de streaming.
"Cuando das el paso, te realizás y te das cuenta de que esa angustia era insoportable, yo no pude más. Literalmente, no pude más. Quedé con psiquiatra. Lo voy a contar. No psicólogo, psiquiatra", sorprendió Fantino, en vivo, sobre el impacto que tuvo en el los años de trabajo en canales de aire y de cable, también.
"Yo salí de veinticinco años de tele con psiquiatra. Tiene una cosa muy patológica, incluso con el minuto a minuto conectado, yo creo, con la ludopatía, con el juego. Mirá que yo no juego, nunca jugué. Pero que te canten el minuto a minuto, instante a instante, te entra como una cosa que te prende fuego por dentro. Todo eso es angustiante y enfermante", explicó, Fantino, en voz alta.
Natacha Jaitt realizó denuncias públicas de extrema gravedad vinculadas a una causa de abuso y corrupción de menores relacionada con el fútbol argentino en el programa de Mirtha Legrand, en el 2018. En ese contexto, Alejandro fue mencionado durante el programa, lo que desató una fuerte controversia mediática y judicial. Aunque la producción intentó en ese momento despegar a la conductora de las acusaciones formuladas al aire, el daño ya estaba hecho.
Fantino consideró que su honor y su reputación habían sido seriamente afectados por lo sucedido y decidió avanzar con acciones legales tanto contra la producción como contra la propia Legrand. "Quiero aprovechar este fin de año -sobre el final del 2025- para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia, que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa”, expresó, Chiquita, desde su programa.
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