Alejandro Fantino contó cómo fue su salida de la tevé: "Terminé con psiquiatra, medicado"

EL PEDIDO DE DISCULPAS DE MIRTHA LEGRAND A FANTINO

Natacha Jaitt realizó denuncias públicas de extrema gravedad vinculadas a una causa de abuso y corrupción de menores relacionada con el fútbol argentino en el programa de Mirtha Legrand, en el 2018. En ese contexto, Alejandro fue mencionado durante el programa, lo que desató una fuerte controversia mediática y judicial. Aunque la producción intentó en ese momento despegar a la conductora de las acusaciones formuladas al aire, el daño ya estaba hecho.

Fantino consideró que su honor y su reputación habían sido seriamente afectados por lo sucedido y decidió avanzar con acciones legales tanto contra la producción como contra la propia Legrand. "Quiero aprovechar este fin de año -sobre el final del 2025- para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia, que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa”, expresó, Chiquita, desde su programa.