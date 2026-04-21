Crean un video del "reencuentro" de Luis Brandoni con las protagonistas de Esperando la carroza

Treinta segundos de emoción creados con inteligencia artificial, reprodujeron un idílico momento cinematográfico entre tres de los protagonistas principales del filme ícono argentino.
En horas en la que se despide a Luis Brandoni, a sus 86 años, en el Panteón de actores del Cementerio de la Chacarita, se viralizó un conmovedor video hecho con inteligencia artificial. Allí, se reproduce, modificada en su esencia, claro, una de las escenas más emblemáticas y recordadas por todos de Esperando la carroza, una de las películas ícono del cine nacional, estrenada en 1985 y que tiene vigencia hasta la actualidad
La pieza "artística" cuenta con tan solo treinta segundos que fueron suficientes para generar emoción y nostalgia. Porque en la seguidilla de imágenes se lo ve a Luis ingresando a un auto con su memorable frase de las "3 empanadas" y que se encuentra, adentro del vehículo, con China Zorrilla -interpretaba a Elvira Romero de Musicardi-, y es quien le dedica una tierna frase.
"¿Qué hacés querido? Te estaba esperado", pronuncia Elvira al personaje Antonio Musicardi, atónito en su mirada. Acto seguido, los personajes se funden en un cariñoso abrazo y entra a cuadro Antonio Gasalla, quien supo ponerse en la piel de la recordada Mama Cora.
Brandoni, en piel de Musicardi, se baja del vehículo y se abraza, también, con Gasalla, en un cálido saludo de reentro bajo la frase: "¿Qué hacés, Antonio?". Imposible para mucho no emocionarse, hasta las lágrimas. El factor clave fue la combinación entre una referencia cultural profundamente arraigada y el uso de una tecnología que permite reimaginar escenas imposibles.
EL FENÓMENO ESPERANDO LA CARROZA
Se sabe que la idea de Esperando la carroza nació como una pieza teatral, que el rumano nacionalizado uruguayo Jacobo Langsner escribió a comienzos de la década del 60. La inspiración, de acuerdo con el autor, surgió de una información breve ocurrida en Italia, “decía que unos hermanos se habían peleado todo el día por el cadáver de la madre, que cada uno quería velar en su casa, y ante el menor descuido el otro se robaba el ataúd y se lo llevaba a la suya".
Pasó más de una década y Alejandro Doria -que ya había trabajado con Langsner en el pasado-, buscaba guiones para incluir en su ciclo de canal 9 Alta comedia. Entonces un día llamó a Langsner: “Inda Ledesma leyó la pieza y al otro día me llamó Doria y me dijo: ‘Adaptame la obra para mañana’. Así nomás. Yo le contesté: ‘No sabés el escándalo que fue esa pieza, no quiero saber más nada con ella‘. Pero él insistió y me quedé toda la noche cortando y copiando. La estrenamos y fue un suceso, ahí me reconcilié con la obra”.
Hasta que el clásico del cine nacional se estrenará en salas de cine de todo el país en el 1985. Esta proyección especial, en versión remasterizada, con China Zorrilla, Antonio Gasalla, Luis Brandoni y Betiana Blum, entre otros grandes artistas de la escena nacional.
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