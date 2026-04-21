Crean un video del "reencuentro" de Luis Brandoni con las protagonistas de Esperando la carroza

EL FENÓMENO ESPERANDO LA CARROZA

Se sabe que la idea de Esperando la carroza nació como una pieza teatral, que el rumano nacionalizado uruguayo Jacobo Langsner escribió a comienzos de la década del 60. La inspiración, de acuerdo con el autor, surgió de una información breve ocurrida en Italia, “decía que unos hermanos se habían peleado todo el día por el cadáver de la madre, que cada uno quería velar en su casa, y ante el menor descuido el otro se robaba el ataúd y se lo llevaba a la suya".

Pasó más de una década y Alejandro Doria -que ya había trabajado con Langsner en el pasado-, buscaba guiones para incluir en su ciclo de canal 9 Alta comedia. Entonces un día llamó a Langsner: “Inda Ledesma leyó la pieza y al otro día me llamó Doria y me dijo: ‘Adaptame la obra para mañana’. Así nomás. Yo le contesté: ‘No sabés el escándalo que fue esa pieza, no quiero saber más nada con ella‘. Pero él insistió y me quedé toda la noche cortando y copiando. La estrenamos y fue un suceso, ahí me reconcilié con la obra”.

Hasta que el clásico del cine nacional se estrenará en salas de cine de todo el país en el 1985. Esta proyección especial, en versión remasterizada, con China Zorrilla, Antonio Gasalla, Luis Brandoni y Betiana Blum, entre otros grandes artistas de la escena nacional.