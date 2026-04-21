Jesica Cirio confirmó que está embarazada: ¿Quién es el padre de la criatura?

Jesica Cirio está embarazada así anunció que espera un hijo con

Tras un período de alta exposición mediática, Jesica Cirio eligió resguardarse y priorizar su vida personal. En ese contexto, el embarazo aparece como una nueva etapa marcada por la estabilidad y el bajo perfil, junto a Nicolás Trombino, el padre de su futuro hijo, y su círculo más cercano.

Quién es Nicolás Trombino

El nombre de Nicolás Trombino comenzó a sonar en agosto de 2025, cuando surgieron rumores de romance con la conductora. Según contó la periodista Laura Ubfal en televisión, se trata de un empresario de 35 años, conocido en su entorno como “Niki”.

Trombino se desempeña en el rubro de supermercados mayoristas y la industria frigorífica, además de ser proveedor de alimentos al Estado. Vive en Puerto Madero, tiene un hijo adolescente y mantiene un perfil bajo, alejado de los medios. La pareja se habría conocido a través de amigos en común y, desde entonces, construyó un vínculo sólido y discreto. Comparten un estilo de vida activo y una fuerte afinidad por el deporte, lo que consolidó la relación con el paso de los meses.