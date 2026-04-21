Jesica Cirio confirmó que está embarazada: ¿Quién es el padre de la criatura?

La modelo y conductora atraviesa un presente más reservado, tras años de exposición mediática y romances tumultuosos, y anunció que será madre nuevamente.
Jesica Cirio está embarazada a sus 41 años y espera su segundo hijo, el primero junto a su actual pareja. La noticia fue revelada en el programa LAM, donde el conductor Ángel de Brito confirmó la información que generó fuerte repercusión.
Durante la emisión, el periodista sorp arendió con un enigmático que terminó develando al aire: “Está embarazada por segunda vez, Jesica Cirio”. Según detalló, la conductora cursa el tercer mes y medio de gestación y espera un varón.
“Va a ser mamá nuevamente. Está con un bajo perfil después de todo lo de Elías Piccirillo, Martín Insaurralde y la mar en coche”, agregó De Brito al referirse a la etapa reciente de la modelo, marcada por escándalos mediáticos.
Luego de que la noticia se hiciera pública, Cirio envió un mensaje al programa para agradecer el respeto y explicar por qué había decidido esperar: “Primero agradecer por haberme bancado y esperarme. Ya le conté a Chloe, así que ya lo podías contar tranquilo. Para mí era importante que primero lo supiera la nena”, expresó en referencia a su hija, fruto de su relación con Insaurralde.
Tras un período de alta exposición mediática, Jesica Cirio eligió resguardarse y priorizar su vida personal. En ese contexto, el embarazo aparece como una nueva etapa marcada por la estabilidad y el bajo perfil, junto a Nicolás Trombino, el padre de su futuro hijo, y su círculo más cercano.
El nombre de Nicolás Trombino comenzó a sonar en agosto de 2025, cuando surgieron rumores de romance con la conductora. Según contó la periodista Laura Ubfal en televisión, se trata de un empresario de 35 años, conocido en su entorno como “Niki”.
Trombino se desempeña en el rubro de supermercados mayoristas y la industria frigorífica, además de ser proveedor de alimentos al Estado. Vive en Puerto Madero, tiene un hijo adolescente y mantiene un perfil bajo, alejado de los medios. La pareja se habría conocido a través de amigos en común y, desde entonces, construyó un vínculo sólido y discreto. Comparten un estilo de vida activo y una fuerte afinidad por el deporte, lo que consolidó la relación con el paso de los meses.
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