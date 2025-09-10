Alex Caniggia mostró que sus dientes "brillan" en la oscuridad como un mítico personaje de cine

En el video que se viralizó en redes sociales se lo puede vislumbrar a Alex imitando a Jim Carrey, apostando a mostrar su esplendorosa dentadura, mientras de fondo sonaba la icónica canción de La máscara, la mítica película que protagonizó el actor y que está en la memoria de todos.

“Te juro que una de las mejores cosas que me hice, fueron los dientes”, dijo Caniggia en medio de las risas de Lizy Tagliani, conductora del programa de Olga, el canal de streaming, en el que "el emperador" estuvo invitado. “¡Me encantan!“, expresó la presentadora, sobre el detalle estético que compone el rostro de Caniggia.

“Tengo alta parri. Son de porcelana. Te liman como un tiburón”, aseguró Alex, sobre el especial tratamiento que le hicieron en su dentadura y que hoy hace que sus dientes se destaquen en su cara y luzcan súper blancos. “¡Muy blancos! Me encandilan", comentó Evitta Luna, otra de las integrantes del programa, El fin del mundo .

LAS PROFUNDAS REFLEXIONES DE ALEX FRENTE AL ESPEJO

“El fuego corre por mis venas y la locura por mi cabeza”, escribió Alex en la publicación que subió a su cuenta oficial de Instagram, pocos días atrás. “Soy explosión nuclear, el calor que manejo es ilegal”, expresó el hijo de Mariana Nannis y de Claudio Paul, al compartir una posta de su cuerpo, súper sexy, frente al espejo.

Alex Caniggia, nota El mediático compartió su costado más sexy, desnudo y semi tapado por una bata.

“A veces intento ser humilde, después me miro al espejo y se me quita”, manifestó Caniggia, cual frase de "sobrecito de azúcar". Pero las expresiones y la sensual foto que publico el hermano de Charlotte no fueron suficientes para ganarse el comentario de Melody Luz, su pareja, quien decidió omitir su comentario a la publicación.