Alex Caniggia reveló la razón por la que no perdona a Mariana Nannis: "Nadie me va a sacar..."

"El problema con mamá fue, más que nada, que sentí que sacó a Venezia (su hija que estaba a punto de nacer, fruto de su relación con Melody Luz), eso yo lo tengo en el corazón y no se me va a ir", se sinceró Alex, durante su participación en Por el mundo, el programa de Marley, en Telefe. "Es muy duro y nadie me va a sacar de ese eje", aseguró el también hijo del ex jugador de fútbol, Claudio Paul.

"Mariana calcula que se puede arreglar ese tema y yo también. Mamá no la conoce a la nena. Pero creo que se puede arreglar", manifestó Charlotte, también invitada al programa de turismo. "El tiempo cura todo, es verdad. Pero mi hija nació y ella no la vino a ver. es tu primera nieta y me parece que está mal", arremetió, Alex.

"Bueno, pero mi papá tampoco fue a verla cuando nació la nena", le recordó Charlotte, quien también participó de la aventura internacional a China, a su hermano. "A los días fue, pero el día que nació no fue", apuntó la influencer. "Yo creo que Charlotte está de parte de mi vieja. Pero creo que en esto está mal Mariana. Vamos Sofi", lanzó "el emperador", revalorizando a Sofía Bonelli, pareja de Claudia Paul, hace años.

CHARLOTTE HABLÓ DE LA RECONCILIACIÓN CON ALEX

“Estamos reconciliados, sí. Ya estamos re bien. Me pone recontenta esto. Estuve muy triste. Ahora estoy mejor. Por suerte, pudimos hablar los temas que teníamos pendientes y ya estamos re bien. Eso me pone contenta”, dijo Charlotte, al regresar a la Argentina, luego del viaje que compartió con Alex, donde se volvieron a ver y a compartir después de muchos meses de distanciamiento.

Alex Caniggia, nota La reconciliación de los hermanos mellizos Alex y Charlotte Caniggia, en China.

“Hubo un momento en el que los primeros días fueron medio heavies porque todo el tiempo discutíamos o medio que él tiraba chistes y yo también y era medio como una pelea. Era una paja estar así, pero después de un par de días ya pudimos hablar como adultos y arreglarnos“, confió la influencer.

“Aunque todavía no nos llamamos... Antes nos llamábamos todo el tiempo por videollamada, tipo repesados. Ahora ya no pasa eso, ya no estamos tan unidos como antes”, contó sobre el presente que tiene la joven con su mellizo.