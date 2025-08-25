Público en el cine: Francella sigue arriba

El antecedente más cercano fue el documental del triunfo de la Selección Argentina en Qatar "Muchachos: la película de la gente" -relatado por Francella- que se estrenó hace más de un año y medio (a principios de diciembre de 2023) y pasó el millón de espectadores en la primera semana de enero de 2024.

La mayor incógnita del fenómeno que se generó inicialmente con de "Homo Argentum" era saber cómo le iba a ir en su segunda semana en cartel luego de haber vendido 690.000 localidades en sus primeros 7 días y la respuesta fue muy favorable, ya que entre el jueves 21 y el sábado 23 su convocatoria cayó apenas 22% respecto del debut y sumó 262.000 tickets en 469 salas.

Según informó OtrosCines.com, la exitosa película de la dupla formada por Mariano Cohn y Gastón Duprat logró el tercer mejor arranque de este siglo detrás de los filmes "El Clan", film de Pablo Trapero también con Guillermo Francella, y "Metegol", la producción de dibujos animados creada por Juan José Campanella.

"El Clan", el film sobre la siniestra familia Puccio, superó el millón de entradas en 10 jornadas (un día antes que "Homo Argentum") y en su segunda semana bajó un 21%, lo mismo nivel que el nuevo trabajo de Guillermo Francella.

Después sus primeras dos semanas de exhibición, "El Clan" había vendido 1.445.000 tickets en 332 pantallas -según los datos de Ultracine analizados por OtrosCines.com-, y "Homo Argentum" debería llegar el próximo miércoles 27 de agosto a unas 1.250.000 localidades, si mantiene el ritmo actual de ventas.

Otro muy buen dato para "Homo Argentum" es su predominio en el mercado general ya que, durante su primera semana se quedó con el 59,3% del público total, mientras que entre el jueves 21 y el sábado 23 logró el 66% de los espectadores que fueron al cine en todo el país.