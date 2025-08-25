Quién sería el reemplazo de Wanda Nara en la conducción de Masterchef Celebrity

Luis Ventura, al frente Secretos Verdaderos, en los sábados de América, aseguró que en el canal de Martínez no habrían caído nada bien las imágenes de Wanda grabando en Los Ángeles una entrevista para La Divina Noche de Dante, el programa de Dante Gebel. Y eso generó un sismo en la emisora de las "pelotas".

Pero más allá de esa nota paga que Wanda le brindó al entrevistador, otro hecho puntual también habría generado ruido en las autoridades del canal de la familia, considerando que ellos vienen apostando a que la mediática -más allá de sus reiterados escándalos públicos- esté al frente de un ciclo culinario, en el prime time. Y se trataría de un móvil en vivo que le dio al canal de la competencia, El Trece.

Pero este no sería todo el meollo de la cuestión en un tenso presente entre la mediática y Telefe. Porque la negativa de Nara a viajar con Marley para participar de su programa, Por el mundo, también habría sumado un "granito de arena" en contra. Y todos estos hechos habrían desencadenado una decisión del canal, fogeada también por la productora que hace el formato, que hace tiempo que quiere que sea un determinado famoso el que este al frente del certamen culinario.

WANDA YA TIENE REEMPLAZO

“Las últimas versiones hablan del crecimiento de posibilidades del señor Iván de Pineda en un ciclo que está identificado plenamente con Wanda Nara porque lo ha llevado adelante, porque fue premiada en esa conducción”, contó Luis, sobre el futuro laboral incierto de Wanda.

“A pesar de que Wanda fue confirmada por las autoridades de Telefe, en las últimas horas habría habido un debilitamiento de esa situación y suena, por las devoluciones que tuvo Iván de Pineda en los proyectos de Telefe, su figura como una alternativa”, agregó, Ventura. Sale una, entra el otro.