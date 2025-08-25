El crack del Barça Lamine Yamal blanqueó su noviazgo con Nicki Nicole

En el festejo del cumpleaños número 25 de la cantante argentina, el futbolista del Barcelona le dedicó un romántico posteo con una foto juntos.
Después de los insistentes rumores que los vinculaban, Nicki Nicole y Lamine Yamal blanquearon su relación a través de una historia en su cuenta de Instagram personal. La imagen tiene un valor especial ya que, la pareja se habría conocido en la fiesta del cumpleaños número 18 del delantero del Barcelona -en julio de este año- y desde ese momento, se transformaron en inseparables.
La cantante argentina y el futbolista habían dado varias pistas de su relación en sus redes sociales, en donde daban a entender que estaban juntos pero, en ningún momento oficializaban el romance, incluso, la semana pasada se vieron fotos en el aeropuerto, luego de una escapada romántica en el exclusivo hotel The Maybourne Riviera, de Marbella.
En la imagen que compartió a través de una historia en su cuenta de Instagram el delantero del Barcelona, la pareja aparece abrazados detras de una gran torta, y se ve a Lamine con una mano sosteniendo la de ella y la otra agarrando en su cadera. De fondo, se puede ver un enorme ramo de rosas rosas y rojas y globos con forma de corazones.
Después de que el futbolista subiera la historia de Instagram con la cantante argentina, ella replicó en su propio perfil la imagen que subió el futbolista y sumó otras fotos de cómo fue el festejo de su cumpleaños número 25, entre el juego del twister y una torta con velas onduladas y detalles de corazones.
comentar