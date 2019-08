Alina Moine negó su supuesto romance con Marcelo Gallardo

El director técnico de River y la conductora de Fox Sports habrían forjado una buena relación desde aquella fiesta de River en 2018, cuando celebraron la consagración de la Copa Libertadores. Enseguida cuando se filtró esa información, desde el entorno del ex futbolista desmintieron esta información, según explicó el periodista de espectáculos.

Carlos Monti, por su parte, había anunciado que hace un año y medio Gallardo está separado de Geraldine La Rosa, su mujer desde los 14 años y con quien a fines de junio tuvo a Benjamín, su cuarto hijo.

En medio del revuelo que se generó por esa noticia, Alina habló por primera vez de su vida sentimental con Santiago Riva Roy, cronista del programa Los ángeles de la mañana, que conduce Angel de Brito por la pantalla de El Trece. "Trascendió que estarías en pareja con Gallardo, ¿Cómo están las cosas?", preguntó el cronista y Alina fue clarita: "Mi mamá me mandó los links (de las notas). Además me preguntó si había salido con (Lucas) Alario (ex jugador de River). Podría ser mi hijo, Alario, así que no. Y con Gallardo no, no, no", dijo entre risas un tanto nerviosa.

El cronista le preguntó sobre la confirmación de que Gallardo está separado por lo que no tendría problemas en comenzar una relación, pero Alina se distanció de esa noticia. "Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él", dijo. Pero cuando la consultaron por el vínculo que ella tenía con el entrenador, ahí aseguró que hay buena onda: "Yo lo conozco y tenemos una buena relación, pero no pasó nada. No sé de donde lo sacaron. No tengo idea. Lo desmiento", aseguró. En el final de la nota, el periodista le preguntó si Gallardo podría ponerla en su lista de posibles candidatas y esa pregunta no solo la incomodó, sino que la puso colorada. "Basta, de verdad, no estoy con Marcelo", dijo y se fue en su auto. El tiempo dirá si mintió o no...