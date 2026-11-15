Daniela Celis reveló su enojo con la producción de PH tras la incómoda pregunta de Rocío Robles sobre Thiago Medina

La exGran Hermano contó que había pedido expresamente no hablar de la causa judicial que implica a Thiago Medina, expareja y padre de sus hijas, y explicó por qué decidió continuar con la grabación pese al mal momento.
Daniela Celis vivió una situación que no esperaba durante la grabación de PH: Podemos Hablar. Aunque había solicitado previamente que no le preguntaran por la causa judicial que involucra a Thiago Medina, su expareja y padre de sus gemelas, Rocío Robles sacó el tema durante el segmento Cara a cara y la dejó visiblemente incómoda.
La consulta estuvo relacionada con el futuro sentimental de la influencer y el lugar que podría ocupar una nueva pareja en la vida de sus hijas. "No quisiera que te sientas incómoda, pero sabemos que trascendió una denuncia con el papá de tus nenas... Vos que hoy estás buscando pareja, ¿cómo te imaginás el día de mañana el vínculo con ellas? ¿Hasta dónde le permitirías llegar a una futura pareja?", planteó la modelo.
Sin entrar en detalles sobre el conflicto judicial, Celis dejó en claro que sus hijas son su prioridad y que no piensa presentarles a alguien hasta estar segura de la relación. "Mis nenas son lo más sagrado que tengo. Este año que estuve sola nunca conocieron a nadie y es algo que tengo pactado conmigo misma: hasta que no sienta que es seguro el hombre que me va a acompañar, no las va a conocer", respondió.
Sin embargo, el episodio no terminó ahí. En diálogo con LAM, la exparticipante de Gran Hermano contó que había advertido a la producción sobre su intención de evitar ese tema y reconoció que fue la primera vez que puso una condición de ese tipo en sus cuatro años en los medios. "Fue rara la situación, pero pasó", resumió.
La exGH también explicó por qué decidió no interrumpir la grabación, pese a que tuvo ganas de hacerlo, pero priorizó el trabajo de quienes están detrás de cámaras. "Me pasaron mil cosas por la cabeza, de decir qué hago. Pero soy muy respetuosa, entiendo que es un trabajo, que están los camarógrafos, que era muy tarde y que todos se querían ir a su casa", relató.
Además, aseguró que el equipo estaba al tanto de su pedido, motivo por el cual se acrecentó su bronca. "La producción estaba avisada de que yo iba a hablar de todo menos de eso y fui tranquila por eso", sostuvo. Y fue sincera sobre su reacción al momento de la pregunta: "Lo van a ver cómo respondí. Realmente a mí la cara se me transformó".
Después del episodio, Andy Kusnetzoff se acercó para disculparse y aclararle que no había sido quien le indicó a Robles que hiciera esa consulta. "Andy se me acercó y me pidió disculpas por la situación. Me dijo, vas a pensar que yo le dije a Rocío que te pregunte eso. Te juro que no sabía nada", contó. Y concluyó: "Elijo creer, elijo confiar".
Por otra parte, durante el programa, Daniela también habló de su presente sentimental y reveló que tuvo varias citas desde que está soltera. "He tenido muchas citas. Soy partidaria de que 'el que come callado, come mejor'. Aprendí a priorizarme porque siempre están mis hijas, el trabajo y yo a lo último", confesó.
En ese sentido, destacó que cuenta con una red de apoyo para organizar su rutina y dedicar tiempo a su vida personal. "En casa tengo un gran equipo: dos niñeras, mi mamá que me ayuda un montón y el padre que es muy presente. Thiago va a ver a las nenas todos los días", concluyó.
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