Daniela Celis reveló su enojo con la producción de PH tras la incómoda pregunta de Rocío Robles sobre Thiago Medina

La exGH también explicó por qué decidió no interrumpir la grabación, pese a que tuvo ganas de hacerlo, pero priorizó el trabajo de quienes están detrás de cámaras. "Me pasaron mil cosas por la cabeza, de decir qué hago. Pero soy muy respetuosa, entiendo que es un trabajo, que están los camarógrafos, que era muy tarde y que todos se querían ir a su casa", relató.

Además, aseguró que el equipo estaba al tanto de su pedido, motivo por el cual se acrecentó su bronca. "La producción estaba avisada de que yo iba a hablar de todo menos de eso y fui tranquila por eso", sostuvo. Y fue sincera sobre su reacción al momento de la pregunta: "Lo van a ver cómo respondí. Realmente a mí la cara se me transformó".

Los invitados a una nueva edición de Podemos Hablar.

Después del episodio, Andy Kusnetzoff se acercó para disculparse y aclararle que no había sido quien le indicó a Robles que hiciera esa consulta. "Andy se me acercó y me pidió disculpas por la situación. Me dijo, vas a pensar que yo le dije a Rocío que te pregunte eso. Te juro que no sabía nada", contó. Y concluyó: "Elijo creer, elijo confiar".

Por otra parte, durante el programa, Daniela también habló de su presente sentimental y reveló que tuvo varias citas desde que está soltera. "He tenido muchas citas. Soy partidaria de que 'el que come callado, come mejor'. Aprendí a priorizarme porque siempre están mis hijas, el trabajo y yo a lo último", confesó.

En ese sentido, destacó que cuenta con una red de apoyo para organizar su rutina y dedicar tiempo a su vida personal. "En casa tengo un gran equipo: dos niñeras, mi mamá que me ayuda un montón y el padre que es muy presente. Thiago va a ver a las nenas todos los días", concluyó.