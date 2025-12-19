Llega al Teatro Colón "Astor, Piazzolla eterno"

image

En ese punto en que se entrelazan la realidad, la música y los sueños llega "Astor, Piazzolla Eterno" un espectáculo único en su tipo, una auténtica celebración de este gran artista argentino, con un recorrido por sus composiciones, su mundo y su legado, desarrollado con un gran impacto visual y la calidad artística de la que el Teatro Colón es garantía.

Un sueño espectacular y deslumbrante al espíritu del artista que supo sorprender y conmover, con músicos en vivo, bailarines, cantantes, actores, y la potencia imborrable de Piazzolla, en una atmósfera mágica, profundamente bella e inolvidable.

"Astor, Piazzolla Eterno" propone un viaje al inconsciente de Piazzolla como persona, como artista, como una de las piezas fundamentales en la construcción de la cultura argentina, y también, un recorrido por su icónica música, que emocionó, emociona y emocionará al mundo.

image

En coproducción con RGB Entertainment, "Astor, Piazzolla Eterno" combinará la potencia visual, musical y emocional de la obra del genial bandoneonista, compositor y director argentino, a través de la puesta en escena y dirección de Emiliano Dionisi, la dirección musical de Nicolás Guerschberg, y la dirección artística de Tato Fernández.

Un musical imperdible que pone en escena la vida y obra del gran maestro que revolucionó al tango junto a intérpretes, bailarines y músicos de nivel internacional, con una puesta en escena nunca vista, y con la excelencia artística que distingue al teatro más emblemático del país.

Entradas en en venta en www.plateanet.con (promo 20% Y 3 cuotas sin interés con BBVA)

Directores:

Emiliano Dionisi (autor, puesta en escena y dirección)

Nicolás Guerschberg (arreglos y dirección musical)

Tato Fernández (dirección artística)

image Natalia Cociuffo

Elenco:

Natalia Cociuffo

Federico Llambí

Belén Pasqualini

Rodrigo Pedreira

Ignacio Pérez Cortés

Alejandra Perlusky

Bailarines: