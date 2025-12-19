Llega al Teatro Colón "Astor, Piazzolla eterno"

El Teatro Colón será la sede de un musical que le rendirá homenaje al genial bandoneonista, compositor y director marplatense que revolucionó el tango.
Un mes antes de su estreno, previsto para el sábado 24 de enero en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, el musical “Astor, Piazzolla Eterno” ya superó las 20 mil entradas vendidas y se consolida como uno de los grandes espectáculos para el 2026.
En ese punto en que se entrelazan la realidad, la música y los sueños llega "Astor, Piazzolla Eterno" un espectáculo único en su tipo, una auténtica celebración de este gran artista argentino, con un recorrido por sus composiciones, su mundo y su legado, desarrollado con un gran impacto visual y la calidad artística de la que el Teatro Colón es garantía.
Un sueño espectacular y deslumbrante al espíritu del artista que supo sorprender y conmover, con músicos en vivo, bailarines, cantantes, actores, y la potencia imborrable de Piazzolla, en una atmósfera mágica, profundamente bella e inolvidable.
"Astor, Piazzolla Eterno" propone un viaje al inconsciente de Piazzolla como persona, como artista, como una de las piezas fundamentales en la construcción de la cultura argentina, y también, un recorrido por su icónica música, que emocionó, emociona y emocionará al mundo.
En coproducción con RGB Entertainment, "Astor, Piazzolla Eterno" combinará la potencia visual, musical y emocional de la obra del genial bandoneonista, compositor y director argentino, a través de la puesta en escena y dirección de Emiliano Dionisi, la dirección musical de Nicolás Guerschberg, y la dirección artística de Tato Fernández.
Un musical imperdible que pone en escena la vida y obra del gran maestro que revolucionó al tango junto a intérpretes, bailarines y músicos de nivel internacional, con una puesta en escena nunca vista, y con la excelencia artística que distingue al teatro más emblemático del país.
Entradas en en venta en www.plateanet.con (promo 20% Y 3 cuotas sin interés con BBVA)
Directores:
Elenco:
Bailarines:
comentar