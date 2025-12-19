Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

En el último fin de semana de diciembre, "La Chiqui" y su nieta Juanita, tendrán muchos artistas sentados en su mesa para entretener al público televidente.

El próximo sábado 20 de diciembre, a partir de 21:30 por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volverá a tener una #mesaza con la presencia de la cantante Patricia Sosa -que actualmente continúa de gira presentando su disco "Alquimia"- y los actores Osvaldo Santoro -se prepara para la presentación de "Vamo’ los Pibes", la nueva comedia junto a un elenco integrado por Antonio Grimau, Osvaldo Laport y Raúl Lavié,que se estrenará el 2 de enero en el Multiteatro-, Leticia Brédice y Laura Novoa