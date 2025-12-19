El cara a cara de Mica Viciconte y Flor Vigna en el pesaje

El pesaje oficial previo al esperado enfrentamiento marcó que Vigna registró un peso de 62,800 kilos, partiendo de un inicial de 62. Mientras que la pareja de Fabián Cubero marcó 62,300 kilos, tras haber comenzado con 64.

Mica-Viciconte-y-Flor-Vigna.jpg

Esta edición esta armada por Luquitas Rodríguez, se llevara a cabo por 3ra vez consecutiva el sábado 20 de diciembre en el estadio Tomas Adolfo Duco casa de Huracán.

El espectáculo, que combina a influencers, atletas y músicos dentro del cuadrilátero, apunta a batir las marcas de audiencia alcanzadas en ediciones anteriores.

Viciconte se mostró segura y desafiante. Consultada sobre sus expectativas para el enfrentamiento, afirmó: “Sí, le voy a ganar”. Al analizar a su contrincante, la influencer y deportista sostuvo con ironía que el mayor punto débil de Vigna es “saber que pelea conmigo”, dejando en claro su confianza de cara al evento.

Los cruces entre Flor Vigna y Mica Viciconte, así como el enfrentamiento de Mariano Pérez ante Manu Jove, ya generan gran interés entre el público. El combate estelar tendrá como protagonistas a Agustín, nieto del histórico Carlos Monzón, y a Franco, nieto de Ringo Bonavena, en un duelo cargado de historia para el boxeo nacional.

Como antesala del evento, este viernes todos los participantes pasaron por la balanza en el pesaje oficial. En ese contexto, las exintegrantes de Combate reavivaron antiguas rivalidades y protagonizaron un tenso careo que incrementó la expectativa de cara a la noche de peleas.