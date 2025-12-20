Beto Casella dejó Bendita TV tras 20 años al aire: así fue la despedida

En la apertura de su último programa, Casella comentó: “Tomé voluntariamente la decisión de tomar distancia con el canal, discrepancias, diferencias con las autoridades, pero ahora no hay ningún reclamo para hacer. Antes de estropearse la relación definitivamente, mejor, y creo que también está bueno abandonar los ciclos cuando están funcionando bien, en un buen momento, y este ciclo lo está, y lo va a seguir estando. Así que agradecimiento para mis compañeras, para mis compañeros”.

Con estas palabras, el conductor se mostró tranquilo respecto a su decisión de abandonar El Nueve después de dos décadas.

“Puertas que se cierran, puertas que se abren. Por ahí para progresar, para cambiar de aire. Algunas de las personas que me acompañan hoy me van a seguir acompañando el año que viene, algunos se quedan acá... Y yo mi corazoncito acá lo voy a tener siempre, eh. Y voy a querer que les vaya bien, a partir del lunes que viene que yo ya no esté, pero voy a hinchar por este espacio, porque hay tanta gente que quiero. Voy a ser hincha del programa", continuó Casella en su despedida del programa.

Y agregó: "Así que bueno, en mi caso agradecer, a toda la gente amiga, a toda la gente me enseñó periodismo, a la familia, a Patricia, tantos años conmigo, a Carolina, a mis hijos, Juampi, Franco, que te nutre, la familia te nutre también para ser feliz en el laburo. Cuando no estás bien en familia, rendís la mitad en el laburo, ¿no? Es verdad. Así que puro agradecimiento”.

Al cerrar el programa, Beto expresó: “Bueno, ¿ya nos vamos? Bueno, gracias a todos. Y esto sigue, eh. El lunes, ocho y media, el programa sigue. Por ahí vuelve la Negra (Edith Hermida), no sé quién va a estar al frente. A esta altura no importa, pero quiero decir, este espacio sigue sin mí, pero con la misma onda de siempre. Así que, de nuevo, gracias a ustedes por todo lo que me dieron. Y que Dios los bendiga. Chao".

El mensaje de Edith Hermida a Beto Casella

Después de 20 años, Beto Casella dejó su lugar en 'Bendita'. Edith Hermida, su compañera desde hace dos décadas, seguirá en El Nueve, lo que originó varios rumores sobre una pelea entre ellos.

Antes de la última emisión del programa, Edith utilizó sus redes sociales y le envió un mensaje para despedirlo. "Hoy es el último día de Beto Casella en la conducción de Bendita y yo todavía no me lo creo. Siempre, siempre te voy a desear lo mejor, sos groso", aseguró. "Te quiero y ya te extraño. Nunca me imaginé que las cosas se dieran así, pero la vida te sorprende. Te quiero", añadió la locutora.

Beto Casella le respondió con mucho cariño: "Gracias Negra, yo también quiero lo mejor para vos".