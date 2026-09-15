Allanaron tres propiedades vinculadas a L-Gante

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y se concretaron durante la tarde del lunes.
A última hora de la tarde del lunes 14 de septiembre, la Policía Bonaerense allanó tres propiedades vinculadas a L-Gante en General Rodríguez. La causa investiga presuntas amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio. Elián Valenzuela y un allegado de 26 años -identificado por las iniciales E. J. A. C.- quedaron formalmente notificados de la imputación.
Los operativos se hicieron en dos viviendas del country Terravista y en un domicilio particular y según fuentes policiales, L-Gante estaba en uno de esos inmuebles cuando llegaron los efectivos. Durante los procedimientos se secuestraron una camioneta BMW X5, tres teléfonos celulares y si bien el objetivo era realizar el secuestro de armas, no se habrían encontrado durante los allanamientos.
La investigación arrancó con una denuncia presentada el 29 de agosto por Micaela Verdún, una joven de 23 años, junto a su pareja, Nicolás Quiñas, dijeron que alquilaban una casa en la calle 25 de Octubre. Según su relato, ese día se cruzaron con un hombre apodado “El Oso” -señalado como tío del músico- quien les exigió que abandonaran la propiedad porque pertenecía a Valenzuela. Según algunas informaciones figura que la intimidación se hizo en nombre de “La Mafilia”.
De acuerdo a la denuncia que esta evaluando la Justicia, días después de la intimidación, L-Gante habría llegado en una camioneta negra con unas diez personas. El grupo habría abierto el portón, ingresado al patio y exhibido armas de fuego para exigir el desalojo.
La Delegación Departamental de Investigaciones reconstruyó recorridos de vehículos y analizó cámaras de seguridad y con esa información, el Juzgado de Garantías autorizó los tres allanamientos. La causa está a cargo de la UFI N° 10, que dirige la fiscal María Florencia Toscano, que está esperando los resultados de las medidas para definir los próximos pasos.
El operativo coincidió con otro revés para el cantante, ya que este mismo lunes Telefe confirmó que el representante de cumbia 420 no formará parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity. La investigación por las presuntas amenazas sigue abierta y, por ahora, no hay detenciones informadas.
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