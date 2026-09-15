Allanaron tres propiedades vinculadas a L-Gante

La Delegación Departamental de Investigaciones reconstruyó recorridos de vehículos y analizó cámaras de seguridad y con esa información, el Juzgado de Garantías autorizó los tres allanamientos. La causa está a cargo de la UFI N° 10, que dirige la fiscal María Florencia Toscano, que está esperando los resultados de las medidas para definir los próximos pasos.

El operativo coincidió con otro revés para el cantante, ya que este mismo lunes Telefe confirmó que el representante de cumbia 420 no formará parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity. La investigación por las presuntas amenazas sigue abierta y, por ahora, no hay detenciones informadas.