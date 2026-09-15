Tallarita, La Con Todo Band e invitados especiales

El destacado trompetista Miguel Ángel Tallarita junto a su banda se presentarán, junto a invitados especiales, en una noche a puro latin jazz y ritmos tropicales.
El reconocido trompetista argentino Miguel Ángel Tallarita se presentará junto a La Con Todo Band el próximo viernes 25 de septiembre, a las 21 hs, en La Carbonera -Carlos Calvo 299, San Telmo, CABA-.
En esta presentación especial, la formación desplegará su habitual potencia musical con un repertorio vibrante que combina latin jazz, arreglos sorprendentes y el clásico virtuosismo que la caracteriza a este notable músico. Además, la velada contará con la participación de invitados estelares, como Fena Della Maggiora y Cesar "Banana" Pueyrredón, que se sumarán al escenario para coronar una noche única de música en vivo.
Con 40 años de trayectoria en el mundo de la música, Miguel Ángel Tallarita es uno de los trompetistas más buscados y respetados por sus pares, lo que le permitió participar en la grabación de más de 500 discos, tocado con artistas como Kevin Johansen, Gustavo Cerati, Mercedes Sosa, Memphis La Blusera y Los Pericos, entre muchos otros.
Integrante de varias agrupaciones con las que actúa habitualmente, se destaca su presencia en "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado" -banda que acompañó durantge muchos años al Indio Solari- y su proyecto más personal,"La Con Todo Band", que está formada por el propio Miguel Ángel Tallarita en trompeta, Mariel Fuertes en voz, Juan Losoviz en bajo, Pablo Fortuna en saxo, Leoni Zumbo en piano y Diego Olivera en batería.
Viernes 25 de septiembre | Show 21 hs | La Carbonera – Carlos Calvo 299, San Telmo, CABA.
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