Tallarita, La Con Todo Band e invitados especiales

Con 40 años de trayectoria en el mundo de la música, Miguel Ángel Tallarita es uno de los trompetistas más buscados y respetados por sus pares, lo que le permitió participar en la grabación de más de 500 discos, tocado con artistas como Kevin Johansen, Gustavo Cerati, Mercedes Sosa, Memphis La Blusera y Los Pericos, entre muchos otros.