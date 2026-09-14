L-Gante quedó fuera de MasterChef Celebrity: quién lo reemplazará

El representante de RKT era uno de los famosos elegidos para participar de esta nueva edición del certamen de cocina. Sin embargo, no formará parte y su lugar será ocupado por un reconocido actor.
Telefe confirmó este lunes 14 de septiembre que L-Gante no formará parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity, que comenzará en breve en la pantalla del canal. El anuncio llegó por la cuenta oficial de la emisora, tras un fin de semana de rumores y una foto del cantante que desapareció del posteo con el resto de los participantes.
Elián Valenzuela había sido uno de los primeros nombres en trascender para el reality que conducirá otra vez Wanda Nara. La expectativa era alta, sobre todo por el vínculo que ambos mantuvieron hasta 2025. Si bien el programa todavía no tiene fecha de estreno confirmada, las grabaciones están por comenzar.
Pese a que el motivo no se detalló, desde el entorno del músico hablaron de un choque de agendas porque el RKTour lo llevará a Europa, Uruguay, Bolivia y una fecha en Buenos Aires en octubre. Según esa versión, el primer día de grabación de L-Gante iba a ser un jueves y al día siguiente ya debía partir de gira.
“Es un tema contractual. Telefe lo quiere y la relación es excelente” dijo Daniel Ambrosino. El abogado del cantante, Agustín Rodríguez, había sostenido por la mañana que el asunto se definiría ese mismo día. No hubo acuerdo.
Otras versiones, difundidas en el programa "Intrusos" de América TV, hablaron de faltazos a la foto oficial y a citaciones de la producción, y de un “tema personal”. Pero Telefe sólo se limitó a informar que L-Gante no estará en esta temporada.
El propio cantante evitó definirse en el ciclo "Primicias Ya" -que conducen Marina Calabro y Luis Ventura-, al explicar que se pondría en contacto y más tarde hablaría.
La lista de 24 famosos ya estaba confirmada, con la participación de Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Luck Ra, Lizy Tagliani, Karina Mazzocco, Luciana Geuna, Marta Fort, Morena Beltrán y Juli Poggio. El jurado será Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, que reemplazará a Donato De Santis.
Según informó Yanina Latorre en su programa "SQP - Sálvese Quien Pueda" por América TV, el reemplazo del cantante de RKT sería el actor Mike Amigorena. Este dato todavía no tiene confirmación oficial de Telefe. El actor. conocido por "Los exitosos Pells" -entre otros programas- y con un proyecto gastronómico propio, había dicho en el pasado que los realities no lo atraían, aunque sí le interesaba la cocina.
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