L-Gante quedó fuera de MasterChef Celebrity: quién lo reemplazará

Otras versiones, difundidas en el programa "Intrusos" de América TV, hablaron de faltazos a la foto oficial y a citaciones de la producción, y de un “tema personal”. Pero Telefe sólo se limitó a informar que L-Gante no estará en esta temporada.

El propio cantante evitó definirse en el ciclo "Primicias Ya" -que conducen Marina Calabro y Luis Ventura-, al explicar que se pondría en contacto y más tarde hablaría.

La lista de 24 famosos ya estaba confirmada, con la participación de Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Luck Ra, Lizy Tagliani, Karina Mazzocco, Luciana Geuna, Marta Fort, Morena Beltrán y Juli Poggio. El jurado será Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, que reemplazará a Donato De Santis.

Según informó Yanina Latorre en su programa "SQP - Sálvese Quien Pueda" por América TV, el reemplazo del cantante de RKT sería el actor Mike Amigorena. Este dato todavía no tiene confirmación oficial de Telefe. El actor. conocido por "Los exitosos Pells" -entre otros programas- y con un proyecto gastronómico propio, había dicho en el pasado que los realities no lo atraían, aunque sí le interesaba la cocina.