Gran Hermano Generación Dorada: Solange y Yipio son las finalistas

Dias después de esa discusión, los gritos del exterior hacia Sol y Cinzia hizo que el enfrentamiento escalara rápidamente, debido a que hubo sanciones grupales y entonces Yipio volvió a encarar a la modelo para discutir. La enemistad se terminó de concretar con otro cruce acalorado, cuando Tamara Paganini reunió a toda la casa para criticarlos “por sucios”. A partir de allí, siempre que hubo oportunidad las dos participantes se trenzaron en escandalosas discusiones y nunca fue posible una reconciliación. De hecho, luego de conocer que quedaban ellas dos y que Charlotte Caniggia quedaba en el tercer puesto, volvieron a enfrentarse y decirse de todo.