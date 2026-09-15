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Gran Hermano Generación Dorada: Solange y Yipio son las finalistas

Al mes de iniciado el reality de Telefe, Solange y Yisela tomaron caminos diferentes y se enfrentaron durante todo el programa. El miércoles se sabrá quien será la ganadora.

Solange Gómez Abraham y Yisela “Yipio” Pintos serán las protagonistas de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada y una de ellas se coronará como la ganadora del reality de Telefe el miércoles 16 de septiembre de 2026, poniéndole así el punto final a una rivalidad que surgió a casi un mes de iniciada la convivencia en la casa.

La enemistad entre las dos participantes comenzó cuando Yipio les hizo frente a Sol como a Cinzia Francischiello después de que hubieran muchos debates en la casa por los ataques hacia otros jugadores con cuestiones personales. Después del polémico episodio entre Carmiña Masi y Jenny Mavinga, surgieron distintas acusaciones y la uruguaya cruzó a los gritos a la venezolana por “haber acusado de violenta” a la africana.

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Dias después de esa discusión, los gritos del exterior hacia Sol y Cinzia hizo que el enfrentamiento escalara rápidamente, debido a que hubo sanciones grupales y entonces Yipio volvió a encarar a la modelo para discutir. La enemistad se terminó de concretar con otro cruce acalorado, cuando Tamara Paganini reunió a toda la casa para criticarlos “por sucios”. A partir de allí, siempre que hubo oportunidad las dos participantes se trenzaron en escandalosas discusiones y nunca fue posible una reconciliación. De hecho, luego de conocer que quedaban ellas dos y que Charlotte Caniggia quedaba en el tercer puesto, volvieron a enfrentarse y decirse de todo.

Solange Gómez Abraham y Yisela “Yipio” Pintos se medirán en el mano a mano de la final con los votos favorables del público para definir quie será la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada. Ambas participantes sobrevivieron a diferentes versus en las Galas de Eliminación: Yisela a dos -uno de ellos a Cinzia- y Solange a cinco, siendo la jugadora que más duelos superó en la temporada.

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