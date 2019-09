En las últimas horas ambas estuvieron en Intratables y lo que comenzó con un ida y vuelta de la actualidad del país, terminó en un escándalo bien parecido a los que se daban en los programas de chimentos. El cruce comenzó cuando le preguntaron a Luli si le iba a responder a Granata las acusaciones de "operadora política".

"Mirá, yo lo que te voy a decir es una sola cosa, para mí hoy es más productivo ubicar a machirulos o misóginos, que por lo menos los que están bardeando de esa forma representan a este Gobierno, me parece mucho más productivo meterme con esa gente que contestarle a una mujer", dijo Luli.

Pero enseguida Granata se metió y Luli le salió al cruce. "Amalia, eso te lo puedo entender perfectamente, ahora, lo que dijiste en otros medios no. Porque vos dijiste que yo tartamudeaba cuando hablaba de política, y eso no me parece que sea no entrar en polémica", le dijo.

"Dije que me parecían más consistentes los tuits que un vivo, que en un vivo hacías agua y con los tuits escribías diferente", retrucó la rosarina dando a entender que a Luli le escribían los mensajes.

La pelea siguió, Granata se mantuvo en su postura de duda en cuanto a la info de Luli, quien se despidió con una ironía. "Yo también le puedo decir a ella que es operadora de los macristas, yo también lo puedo decir de ella, porque ella tuvo varios tuits hablando de Cristina chorra y además se sacó fotos con Mauricio Macri, entonces también puedo decir que es una operadora", dijo.

Y ayer el tema siguió en Involucrados y quien se metió a defender a Luli fue Sol Pérez. "Cuando hablan periodistas hombres nadie les cuestiona si operan o no", dijo y le cuestionó a Granata que criticaba a Luli por ser modelo.

La rosarina ninguneó a Sol y la mandó "a estudiar como se hace una entrevista" y la ex chica del clima no se quedó en silencio. "Ahí está lo que hacés: tenés que menospreciar el laburo del otro, menospreciar a Luciana Salazar por ser modelo, cantante o actriz. O meterte conmigo, que laburo, porque no sabés respetar", le dijo en medio de un clima caliente que se cortó con la pausa.