Ana Gerchenson renunció a la dirección de Radio Nacional

Luego de casi tres años al mando, Ana Gerschenson renunció a la dirección de Radio Nacional. Tomó esta decisión de dar un paso al costado luego de varios desencuentros con las autoridades en relación a lo que se conoce como paritaria cero en los medios públicos, una política definida por Hernán Lombardi, director del Sistema de Medios Públicos.

Luego de horas de rumores, se confirmó finalmente la salida de la periodista de la dirección de la radio. En su carta de renuncia, dirigida al secretario de Medios Hernán Lombardi, Gerschenson destacó “el ámbito de total libertad” en el que pudo trabajar desde su llegada en 2016 y la posibilidad de haber logrado “una programación plural y una radio austera y transparente”.

Pero la conocida periodista no está dispuesta a acompañar las decisiones del gobierno en materia de ajuste. en el texto de su renuncia dice: “Tengo el honor de dirigirme a Ud., a fin de manifestarle mi renuncia al cargo de Directora Ejecutiva de Radio Nacional. Desde el día de mi asunción, en 2016, nos hemos expresado en un ámbito de total libertad; luchamos por no quebrantar los ideales de siempre y hemos levantado los cimientos de una radio federal más allá de quien la dirija en el futuro".

"Construimos una radio plural, federal, profesional, con contenido, austera, racional y transparente. Puedo decir con orgullo que hoy hay una radio de todos, una radio pública que se escucha en cada lugar de la Argentina", concluye.

Tras algunas consideraciones sobre el caracter federal de la emisora que deja remata el texto diciendo. “No puedo acompañar la decisión de no otorgar una paritaria en un año difícil como el que termina. Sin más, dejando a disposición mi renuncia al cargo de Directora Ejecutiva de esta radio maravillosa, lo saludo atentamente”.

Sin dudas esta renuncia obligará a un replanteo y a rever la medida de no ajustar sueldos tras dejar atrás un año con 40% de inflación.