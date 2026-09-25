Analía Franchín quebró en llanto, en medio del delicado presente del Pity Álvarez

EL DOLOR EN CARNE PROPIA

"Sentí mucha culpa por desear que se vaya, pero sé que fue lo mejor que le pudo haber pasado porque no era vida, no era calidad de vida”, se sinceró Analía, sobre lo que eran sus pensamientos previos al fallecimiento de su hermana, dos años atrás. "Es muy doloroso ver a una persona que querés tanto que además tiene ganas de ser feliz y no puede".

"¿Cómo puede ser que no se encuentre una solución a esto? ¿Cómo puede ser que haya cerebros que sean tan predispuestos a la adicción?. Es muy doloroso ver a una persona que querés tanto que además tiene ganas de ser feliz y no puede. ¿Cómo puede ser que no se encuentre una solución a esto? ¿Cómo puede ser que haya cerebros que sean tan predispuestos a la adicción?”.