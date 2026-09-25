Analía Franchín quebró en llanto, en medio del delicado presente del Pity Álvarez

La panelista de "A la Barbarossa" rompió en llanto al revivir la dramática vida que tenía su hermana, por consumir drogas, al igual que el artista.
A Analía Franchin y Silvina Álvarez las une un mismo dolor: hermanos que sufren las consecuencias de problemas de acciones a sustancias tóxicas. Y fue en el vivo de un programa de tevé donde se cruzaron sus historias al aire y la periodista terminó quebrada, en llanto. "Sentí culpa por desear que se vaya".
"Yo tuve a mi hermano convulsionando en casa hace un mes y medio. Los perros ladraban como avisándome que algo pasaba. Entré, que estaba en el patio, y estaba convulsionando en una silla. Pude atajarlo antes que se golpeara la cabeza con el piso, le pasé una almohada por la cabeza y lo contuve”, contó Silvina, hermana del Pity, en una comunicación telefónica con A la Barbarossa, por Telefe.
“A veces, me dice ‘tengo golpes en el cuerpo y no sé si me caí, pero no me acuerdo de haberme golpeado", relató, la familiar de Álvarez, luego de compartir cuál fue la reacción del Pity, cuando recobró el conocimiento: "¿qué estoy haciendo en el piso?". Y los dichos al aire, hicieron que Analía cuenta una parte de la dramática historia que tuvo que vivir con su hermana.
“Es muy tremendo cuando los ves en ese estado que no son conscientes y que se golpean. Que se lastiman y no se dan cuenta que se lastiman del estado en el que están. Es tremendo que se olviden de comer, es tremendo que no se acuerden que tienen que ir al baño. Que tengan moscas por días sin bañarse", confió, Franchín.
"Sentí mucha culpa por desear que se vaya, pero sé que fue lo mejor que le pudo haber pasado porque no era vida, no era calidad de vida”, se sinceró Analía, sobre lo que eran sus pensamientos previos al fallecimiento de su hermana, dos años atrás. "Es muy doloroso ver a una persona que querés tanto que además tiene ganas de ser feliz y no puede".
"¿Cómo puede ser que no se encuentre una solución a esto? ¿Cómo puede ser que haya cerebros que sean tan predispuestos a la adicción?. Es muy doloroso ver a una persona que querés tanto que además tiene ganas de ser feliz y no puede. ¿Cómo puede ser que no se encuentre una solución a esto? ¿Cómo puede ser que haya cerebros que sean tan predispuestos a la adicción?”.
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