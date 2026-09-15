Analía Franchín reveló su secreto familiar más cruel: "Antes de morir, mi mamá me contó que..."

Analía con su mamá, Amalia, fallecida en abril, de este año.

QUÉ PASÓ EL DÍA EN QUE FRANCHÍN LE SALVÓ LA VIDA A SU MAMÁ

Cuando Analía empezaba a entrar en la adolescencia, Amalia, la mujer que le dio la vida, intentó quitarse la vida, consumiendo un blister de pastillas. Era una tarde de sábado, cuando ella y su hermana estaban mirando tele en el living y su mamá se había encerrado en el cuarto. A la panelista, esa actitud le llamó la atención.

Se acercó hasta la habitación para corroborar que su madre estuve bien y se encontró con una dura realidad. "Vi un blíster de pastillas vacío. Me desesperé y traté de despertarla, y no se despertaba. Se me estaba muriendo mi mamá, literal". Y, luego de que la mujer sea asistida por una ambulancia y recuperó la conciencia, le hizo un duro reclamo a su hija, que la enojó mucho.

"Lo primero que me dijo cuando me vio, fue: '¿Por qué me despertaste? De verdad, me quería morir'. Yo estuve un tiempo enojada con eso, como: 'Che pará, te salvé la vida'. Y después entendí que era una persona a la que le dolía tanto el alma. Tuvo tanto sufrimiento que quedó o adormecida del dolor: ya nada le dolía después. Nada".