Análisis del público del programa de Mario Pergolini

Según un informe de la empresa ReseARch -con los datos oficiales de Kantar IBOPE Media- el promedio total de los 92 programas emitidos hasta el momento fue de casi 4,5 puntos (4,48), con una fidelidad de audiencia de 42,09 %, casi 3.400.000 espectadores únicos que vieron el ciclo, un promedio de visionado de casi 36 minutos (sobre los 75/80 queue suele durar) y con un share de 7,86 %.

Captura de pantalla 2025-11-20 a las 7.37.29p.m.

El Share es el porcentaje de espectadores que ven un programa o canal en relación con el total de televisores encendidos durante su emisión.

-Escritorio

Promedio individuos y cobertura a nivel nacional

La cobertura de individuos sin duplicar -a nivel nacional-, en el período comprendido entre el lunes 14 de julio -día del debut- y el miércoles 19 de noviembre de 2025 fue de 16.132.241 espectadores, mientras que el promedio -del mismo período- fue de 714.626 individuos,

Captura de pantalla 2025-11-20 a las 7.41.18p.m.

Composición de audiencia

El público femenino es el que más prefiere el nuevo programa de Mario Pergolini, duplicando los registros del masculino. El primer lugar lo ocuparon las espectadoras de 50 y más (edad) con 5,12 puntos promedio, mientras que el segmento de 35 a 49 años quedó en el segundo lugar con 2,11.

Captura de pantalla 2025-11-20 a las 7.47.45p.m.

En cuanto al público masculino, también los espectadores de 50 y más (edad) con 2,65 puntos promedio, son los que más miran el programa, mientras que el segmento de 35 a 49 años quedó en el segundo lugar con 2,11.

Respecto al nivel socioeconómico de los hogares que miran "Otro Día Perdido", el target Medio lidera con 5,38; mientras que el segundo lugar corresponde al Bajo, con 4,67 y cierra el segmento Alto con 2,66.

-ODP

Promedio de rating por día de semana

El viernes el el día preferido de los espectadores con 4,77 puntos de rating, el martes queda en segundo lugar con 4,55; mientas que el miércoles y jueves comparten el tercer lugar con 4,41 y cierra el lunes con 4,27 de promedio hogares.

Captura de pantalla 2025-11-20 a las 7.50.53p.m.

Inversión publicitaria

Según el estudio de la empresa que dirige Alejandro Ripoll -Analista Senior de Audiencias- "Otro Día Perdido" es un éxito comercial que, desde su debut el 14 de julio, aumenta mes a mes su recaudación publicitaria bruta que al día de hoy supera los 280 millones de dólares (durante los cuatro meses de emisión), con una utilidad neta estimada de 28 millones de la misma moneda para el canal.