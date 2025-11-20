Los invitados de Mirtha Legrand, Juana Viale y La Peña

En el penúltimo fin de semana de noviembre, "La Chiqui", Juanita y "La Peña de Morfi" tendrán grandes invitados para entretener a su público .
El próximo sábado 21 de noviembre, a partir de 21:30 por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volverá a tener una #mesaza con la presencia del periodista Diego Cabot, que contará las últimas novedades de la "Causa Cuadernos" -la investigación que generó el juicio por corrupción más importante de la historia Argentina-; el escritor Federico Andahazi -acaba de publicar “Mares de furia”, su nueva novela-; la panelista Vicky Xipolitakis y la abogada y panelista Alejandra Maglietti -recientemente madre- y esposa del empresario Juan Manuel Lago, uno de los damnificados por el incendio en el polo industrial de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza.
Por su parte, el domingo 23 de noviembre, a partir de las 13:45 y también por El Trece, Juana Viale tendrá una #mesaza muy musical y llena de humor. Acompañarán a la nieta de Mirtha el gran referente del cuarteto cordobés Carlos "La Mona" Jiménez, el cantante Martín Fabio -más conocido como "El Mono" de Kapanga, el joven cuartetero Luck Ra y el humorista tucumano Miguel Martín, conocido popularmente como "El Oficial Gordillo".
También domingo a las 13:15, en la décima temporada de "La Peña de Morfi" en Telefe , con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, presentarán un show con toda la energía de Bandana, el fenómeno pop que marcó a toda una generación, que está celebrando sus 25 años de historia. Virginia, Lourdes, Lissa y Valeria -cuatro de sus cinco miembros originales- compartirán los mejores hits de la banda.
Además, para bailar en "modo cuarteto", estará Trulalá que le pondrá mucho ritmo a la tarde, y para completar un domingo espectacular, la vuelta al escenario de Cacho Deicas -el ex cantante de "Los Palmeras"- con toda la cumbia santafesina.
Y como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte, todo el humor con Pichu Straneo, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, y también Barby Franco en la Pulpería, para hacer del domingo una verdadera fiesta.
