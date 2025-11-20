Los invitados de Mirtha Legrand, Juana Viale y La Peña

image

Almuerzan con Juana

Por su parte, el domingo 23 de noviembre, a partir de las 13:45 y también por El Trece, Juana Viale tendrá una #mesaza muy musical y llena de humor. Acompañarán a la nieta de Mirtha el gran referente del cuarteto cordobés Carlos "La Mona" Jiménez, el cantante Martín Fabio -más conocido como "El Mono" de Kapanga, el joven cuartetero Luck Ra y el humorista tucumano Miguel Martín, conocido popularmente como "El Oficial Gordillo".

También domingo a las 13:15, en la décima temporada de "La Peña de Morfi" en Telefe , con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, presentarán un show con toda la energía de Bandana, el fenómeno pop que marcó a toda una generación, que está celebrando sus 25 años de historia. Virginia, Lourdes, Lissa y Valeria -cuatro de sus cinco miembros originales- compartirán los mejores hits de la banda.

Además, para bailar en "modo cuarteto", estará Trulalá que le pondrá mucho ritmo a la tarde, y para completar un domingo espectacular, la vuelta al escenario de Cacho Deicas -el ex cantante de "Los Palmeras"- con toda la cumbia santafesina.

Y como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte, todo el humor con Pichu Straneo, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, y también Barby Franco en la Pulpería, para hacer del domingo una verdadera fiesta.