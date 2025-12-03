Análisis de público del programa "Chicas de la Culpa"

Según el informe de la empresa ReseARch -con los datos oficiales de Kantar IBOPE Media- el ciclo de Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias, tuvo una fidelidad de audiencia de 52,95 %, casi 3.400.000 espectadores únicos que vieron el ciclo, un promedio de visionado de 26,69 minutos (sobre los 51 que tuvo de el programa) y con un share de 9,18 %.

El Share es el porcentaje de espectadores que ven un programa o canal en relación con el total de televisores encendidos durante su emisión.

Promedio individuos y cobertura a nivel nacional

La cobertura de individuos sin duplicar -a nivel nacional-, del programa del debut que contó con la visita de Adrián Suar, para la entrevista atrevida fue de 2.015.635 espectadores, mientras que el promedio fue de 1.021.158 individuos.

Composición de audiencia

El público femenino es el que más prefiere el nuevo programa de El Trece, superando por poco los registros del masculino. El primer lugar lo ocuparon las espectadoras de 50 y más (edad) con 126,34 miles, mientras que el segmento de 20 a 34 años quedó en el segundo lugar con 39,63 miles.

En cuanto al público masculino, también los espectadores de 50 y más (edad) con 104,75 miles, son los que más miran el programa, mientras que el segmento de 35 a 49 años quedó en el segundo lugar con 54,92 miles.

Respecto al nivel socioeconómico de los hogares que miran "Las Chicas de la Culpa", el target Bajo lidera con 187,45 miles; mientras que el segundo lugar corresponde al Medio, con 187,49 y cierra el segmento Alto con 57,79 miles.

Total de personas ¿Solos o acompañados?

La información para saber si el debut de "Las Chicas de la Culpa" fue visto en solitario, acompañado o en grupo, y la edad promedio de esos segmentos se encuentra en el siguiente cuadro, donde el total personas se desglosa en tres grupos.

En el debut del programa de Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias, el 63,57 % de los espectadores vieron solos el programa, con una edad promedio de 49 años, mientras que acompañados (por una persona) fueron 23,88 % y un promedio etario de 53 años.

En cuanto al público cercano a los 43 años prefirió ver el ciclo en grupo (3 o más personas) en un 12,54% sobre el 100% de los espectadores del programa de El Trece.