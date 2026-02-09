El musical "Annie" desembarca en Buenos Aires

La obra -que se estrenó hace cincuenta años en el Goodspeed Opera House, de East Haddam, Connecticut, Estados Unidos- invita a reconectar con la emoción y la esperanza a través de una historia entrañable, acompañada por impactantes coreografías, una gran puesta en escena, un elenco de primer nivel y canciones inolvidables como “Tomorrow” (Mañana) y "It's the Hard Knock Life" ("Es la dura vida") que celebran el amor, la familia elegida y la fuerza de los vínculos.

Con el libro original de Thomas Meehan, música de Charles Strouse y letras de Martin Charnin, este musical esta basado en las viñetas cómicas "Little Orphan Annie" de Harold Gray, que a su vez fueron inspiradas por el poema homónimo de James Whitcomb Riley.

Producida por RGB Entertainment, Preludio, Carlos Spadone y dirigida por Mariano Demaria, la obra desembarca en la calle Corrientes con una superproducción de nivel internacional, de la mano de los creadores de éxitos como "Tootsie" y "Rocky".

"Annie" es una niña de sonrisa contagiosa y un optimismo indomable que ninguna adversidad puede apagar, vive en el sombrío orfanato de la infame Miss Hannigan (Lizzy Tagliani). Allí, con su simpática valentía, Annie transforma la vida de todos los que se cruzan en su camino.

Un día, la fortuna llama a su puerta en la figura de Grace (Julieta Nair Calvo), la luminosa secretaria del multimillonario cascarrabias Oliver Warbucks (Miguel Ángel Rodríguez). Las vidas de Annie, Grace y Oliver cambiarán para siempre a partir de la breve estancia en su mansión, vivirán una aventura llena de peripecias y giros inesperados mientras

Annie busca a sus padres biológicos, y culmina en un descubrimiento aún más profundo: el verdadero significado del amor incondicional y la familia elegida.

Elenco

Lizy Tagliani: Miss Hannigan

Miguel Ángel Rodríguez: Oliver Warbucks

Julieta Nair Calvo: Grace Farrel

Emma Garcia Torrecilla: Annie

Paloma Leila Coso Ferro: Annie

Loana Muriel Martinez: Annie

Gustavo Monje: El Gallo Hannigan

Ivanna Rossi: Lila

Silvina Tordente: Sra. Abril

Mica Romano: Sra. Louisa

Emiliano Pi Álvarez: Policía

Joaquín Catarineu: Pancho

Leandro Bassano: Bert Healy

Pedro Frias: Oficial Perrera

Paula Sabatino: Cover Ensamble

Ficha Técnica