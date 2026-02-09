El musical "Annie" desembarca en Buenos Aires

A cincuenta años de su estreno oficial, llega a la cartelera porteña el exitoso musical -ganador de varios premios Tony- y que ha tenido varias versiones cinematográficas.
El jueves 19 de marzo de 2026 llegará al Teatro Broadway -Av. Corrientes 1155, CABA- uno de los musicales más conmovedores de todos los tiempos: "Annie", con un elenco encabezado por Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo.
La obra -que se estrenó hace cincuenta años en el Goodspeed Opera House, de East Haddam, Connecticut, Estados Unidos- invita a reconectar con la emoción y la esperanza a través de una historia entrañable, acompañada por impactantes coreografías, una gran puesta en escena, un elenco de primer nivel y canciones inolvidables como “Tomorrow” (Mañana) y "It's the Hard Knock Life" ("Es la dura vida") que celebran el amor, la familia elegida y la fuerza de los vínculos.
Con el libro original de Thomas Meehan, música de Charles Strouse y letras de Martin Charnin, este musical esta basado en las viñetas cómicas "Little Orphan Annie" de Harold Gray, que a su vez fueron inspiradas por el poema homónimo de James Whitcomb Riley.
Producida por RGB Entertainment, Preludio, Carlos Spadone y dirigida por Mariano Demaria, la obra desembarca en la calle Corrientes con una superproducción de nivel internacional, de la mano de los creadores de éxitos como "Tootsie" y "Rocky".
"Annie" es una niña de sonrisa contagiosa y un optimismo indomable que ninguna adversidad puede apagar, vive en el sombrío orfanato de la infame Miss Hannigan (Lizzy Tagliani). Allí, con su simpática valentía, Annie transforma la vida de todos los que se cruzan en su camino.
Un día, la fortuna llama a su puerta en la figura de Grace (Julieta Nair Calvo), la luminosa secretaria del multimillonario cascarrabias Oliver Warbucks (Miguel Ángel Rodríguez). Las vidas de Annie, Grace y Oliver cambiarán para siempre a partir de la breve estancia en su mansión, vivirán una aventura llena de peripecias y giros inesperados mientras
Annie busca a sus padres biológicos, y culmina en un descubrimiento aún más profundo: el verdadero significado del amor incondicional y la familia elegida.
