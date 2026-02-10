Andrea Rincón acuso al cantante Milo J de hacer "ritos satánicos": "compra almas"

"Hacen ritos satánicos en los recitales, están comprando almas con la música", aseguró Andrea, en una entrevista con Pía Shaw para La Nación, al hablar del último recital que realizó Milo J, en el Estadio Vélez, el pasado 19 de diciembre, en donde el artista presentó su material, La vida era más corta.

"Claramente Milo J está totalmente poseído. Le meten cosas a la gente con la música. En un recital metió un ‘santo’ y después lo empezó a acuchillar; claramente no es un santo bueno", desarrolló Rincón, durante la nota con la periodista, argumentando sus dichos en contra del cantante.

"Expresar mis ideas es una liberación. Hoy no me interesa que digan que estoy loca, porque claramente está todo a la vista", afirmó la conductora de Con todo respeto, los fines de semana por la pantalla de El 9.

EL DISTANCIAMIENTO ENTRE ANDREA Y JULIETA ORTEGA

“Nos seguimos viendo. No estamos todo el tiempo juntas como antes, pero yo la sigo viendo. Tenemos los mismos amigos en común. Yo el fin de semana comí con Rosario, con Ortega, almorzamos juntas y quedamos en juntarnos esta semana a comer. No es que pasó algo específico”, contó Andrea sobre el llamativo distanciamiento que tuvieron con Julieta Ortega, después de años y años de amistad.

“Yo cambié mucho. Cambié mucho y había mucha gente con la que yo me juntaba todo el tiempo y me empecé a parecer más a otras personas y a juntarme más. De hecho, hoy tengo más en común con Rosario que por ahí con Juli, y empezamos a distanciarnos cada vez más”, reconoció, Rincón.

“En ese infierno en el que yo estaba, yo me pegué también para salir con personas que tienen herramientas para ayudarme. Juli me acompañó, como yo la acompañé a ella. Cuando la gente dice que me ayudó, yo creo que nos ayudamos mutuamente”, planteó, Andrea. "Cuando yo la conocí a ella, ella estaba pasando un momento muy difícil y ahí fue que nos unimos. Después pasó lo de mi internación, pero en realidad lo que nos unió fue una situación que estaba viviendo ella, en la que supe acompañarla. Eso fue lo que nos unió”.