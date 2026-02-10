Nació el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín

La confirmación del nacimiento la dio la periodista Lorena Vázquez, en el programa "Y Ahora Sonsoles" de Antena 3, y terminó con todas las especulaciones.

El sábado pasado, Úrsula y Ricardo Darín se mostraron en las redes sociales, caminando juntos -tomados del brazo- por la tradicional Rambla Catalunya de la ciudad de Barcelona.

Mientras que El Chino publicó una foto de su pareja con una gran panza, la última de ella embarazada, y le deseó "May the force be with you (que la fuerza te acompañe)".

El único integrante de la familia que habló fue Ricardo Darín, y lo hizo con el periodista Luis Bremer, quien leyó su mensaje en el programa "Desayuno Americano" en América TV “Todos están muy bien, por suerte. Nació alrededor del mediodía en Barcelona, creo que a las once y algo”, dando el dato de que podría tratarse de un niño.

Minutos más tarde, el popular actor dio más información “El bebé es precioso y está muy bien. La madre también está muy bien, por supuesto. Todos muy felices”.

La relación entre Úrsula Corberó y Ricardo "Chino" Darín comenzó a finales de 2015, cuando ambos compartieron trabajo en la serie "La Embajada" de Antena 3, y según sus declaraciones en entrevistas, la química que se generó entre ellos fue instantánea, aunque decidieron mantener su relación bajo perfil.

Recién en abril del 2016, la pareja fue descubierta por la prensa paseando por las calles de Madrid, lo que generó que debieran hacer pública su relación, consolidándose como una de las parejas más longevas en los medios.

En septiembre de 2025, la actriz española encendió las redes sociales al revelar que estaba en la dulce espera, a través de una publicación con una fotografía donde se podía ver su incipiente pancita y el texto "Esto no es IA".