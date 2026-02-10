Las fotos de la China Suárez que sorprendieron en redes

720 (16)

La actriz compartió seis imágenes en su cuenta oficial de Instagram, donde se la ve recostada sobre una cama con sábanas blancas, usando un conjunto de lencería en tonos oscuros y anteojos de sol combinados. La producción se destacó por su estética cuidada y una puesta minimalista, sin textos explicativos extensos ni referencias personales.

La acción corresponde a una colaboración con la marca Pompavana, propiedad de la modelo Ivana Figueiras, que lanzó una colección especial para la fecha del 14 de ffebrero, asociada a los vínculos afectivos. La participación de la actriz fue central para la difusión de la línea, que apuntó a un público amplio dentro del mercado local.

A diferencia de otras publicaciones habituales, la China Suárez desactivó la opción de comentarios en el posteo, una decisión que no pasó desapercibida entre sus seguidores, la medida evitó la interacción directa pero no impidió que las imágenes circularan rápidamente por distintas plataformas

720 (17) Una de las fotografías compartidas por la China Suárez en Instagram, donde desactivó la opción de comentarios en el posteo.

En otras fotos de la producción, la actriz sumó un blazer sastrero al conjunto, sin alterar el tono general de la campaña, desde la marca destacaron que la propuesta buscó mostrar comodidad y estilo sin discursos adicionales.