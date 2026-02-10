Ricardo Arjona rompe récords en Argentina

La nueva función será el 19 de mayo, que suma a las del 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 y las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 11 de febrero a las 17 hs.

Esta gira, reconocida como la producción más ambiciosa y espectacular de toda su trayectoria, presenta una puesta en escena inédita, diseñada especialmente para esta etapa artística, elevando la experiencia del show a un nivel nunca antes visto en su carrera.

Ricardo Arjona inauguró el 30 de enero de 2026 su gira "Lo Que El Seco No Dijo" con un concierto sold-out en el Allstate Arena de Chicago, marcando el inicio de un recorrido de más de 35 fechas en Estados Unidos y Puerto Rico. El tour, que sigue a su histórica residencia de 23 shows en Guatemala a finales de 2025, presenta una puesta en escena teatral y monumental, considerada la más impactante de su trayectoria. Con un repertorio que abarca cuatro décadas de carrera, desde clásicos hasta canciones de su más reciente álbum Seco, Arjona reafirma su lugar como uno de los artistas latinos más convocantes.

La gira continuará por ciudades icónicas como Nueva York, Miami y Los Ángeles, para culminar con tres noches en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en abril, antes de extenderse por América Latina donde se presentará en 13 funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, también en el Movistar Arena de Santiago de Chile, en Perú, Colombia, Ecuador y Costa Rica, consolidando la producción más impactante de su carrera y reafirmando el fenómeno Arjona en cada país.

De regreso a Buenos Aires en mayo de 2026, el guatemalteco ofrecerá a su público una puesta en escena que no solo será un concierto musical, sino una experiencia para los sentidos que promete un recorrido por sus más grandes éxitos y la energía de sus nuevas composiciones.

En sus recientes visitas por Argentina, Ricardo Arjona se presentó en 2022 con ocho fechas sold out en el Movistar Arena y en diciembre del 2023 realizó dos estadios Vélez Sarsfield también con localidades agotadas; estas dos fechas dieron cierre a su exitoso tour "Blanco y Negro", que llevó a más de 2 millones de personas a verlo en vivo alrededor del mundo.

En 2006, el cantante guatemalteco hizo 34 shows en los que convocó a más de 230 mil personas en el mítico estadio porteño, Luna Park. Fue en el marco de su gira “Adentro”. El furor era tal, que apenas se anunciaron las fechas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las entradas se agotaron y tuvieron que agregar más funciones de las que tenían previstas.

Más números de Arjona en Argentina: 8 shows en el Estadio GEBA, 6 en la Bombonera y en 5 oportunidades el Estadio de Vélez Sarsfield, además de 5 veces en el DirecTV Arena y 5 en el Orfeo Superdomo de Córdoba. Todos sus conciertos con entradas agotadas.