La tristeza de Jimena Monteverde por no estar más en lo de Mirtha: "Ojalá se pueda solucionar"

“Jimena no está porque tiene su programa. La vamos a aplaudir, le mando un beso, la voy a extrañar, voy a llorar. La voy a extrañar mucho, mucho. Me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con esto también", expresó Mirtha, el último fin de semana, al aire de su programa.

Incluso, se habló de que el enojo en Chiquita escaló y que decidió comunicarse con la gerencia del canal donde trabaja para plantear su malestar y pedir que Monteverde vuelva a ser parte de su programa. Algo que se estima, no sucederá pues los horarios no dan para que la cocinera pueda ser parte del programa de Chiquita como del suyo, también.

Y Jimena, después de un fin de semana de silencio, decidió hablar y lo hizo en A la tarde, por América, sobre la experta en arte culinario dejó al descubierto su sentir más profundo. ""Ese fin de semana no pude grabar porque se me contraponen las grabaciones con el vivo y estamos defendiendo el vivo. Esperemos que se arregle, querría que sí".

LA PALABRA DE MONTEVERDE

"La verdad que estoy triste porque amo a Mirtha, estuve hablando con ella y ojalá que se pueda arreglar", manifestó Jimena, en primera persona, expresando su intención de volver a ser parte del ciclo de las mesas de Mirtha, en donde trabajó durante sus últimos años y con la diva compartían simpáticos idas y vueltas.

"Lo manejan ellos (los directivos: Adrián Suar, Coco Fernández y Pablo Codevelia) y yo me enteré uno o dos días antes en realidad. Yo ya tenía todo organizado para la grabación, es más, todas las chicas fueron a cocinar y a armar todo como si no pasara nada... Justo se superpone en el exacto horario. Fue todo medio sobre el momento y ya nosotros acá teníamos planeado para grabar. Es mi programa, estamos en vivo y gracias a Dios y a la gente que nos ve nos está yendo bien. Es una cosa que escapa de mí, yo laburo las 24 horas".