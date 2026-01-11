Andrés Ciro Martínez confirmó su relación con Luli Bass

El cantante y la bajista de Los Piojos dejaron atrás las versiones y oficializaron el vínculo con mensajes públicos en Instagram durante el cumpleaños del artista.
Andrés Ciro Martínez confirmó su relación sentimental con Luli Bass, bajista de Los Piojos, luego de varios días de rumores que circulaban en torno a su vida personal. La noticia se conoció a partir de un intercambio de mensajes en redes sociales que dejó en evidencia el vínculo entre ambos.
La confirmación llegó el día del cumpleaños del cantante, cuando Luciana Valdés, nombre real de la artista, publicó una historia de Instagram con un video de los dos sobre el escenario y un mensaje directo: “Muy feliz cumpleaños, mi amor”. Martínez replicó la publicación y respondió con un “¡Gracias, hermosa!”, gesto que terminó de despejar cualquier especulación.
Días antes, el romance había sido mencionado en el programa Puro Show de El Trece, donde la panelista Fernanda Iglesias aseguró que el líder de la banda estaba en pareja con su bajista. En ese espacio también señalaron que ambos intentaron mantener la relación en un perfil bajo para evitar la exposición mediática.
Desde el mismo ciclo televisivo remarcaron que Ciro suele ser reservado con su vida privada y que, por ese motivo, evita hacerla pública. Esa postura estaría vinculada a antecedentes que se le atribuyen y explicaría por qué la relación recién ahora fue confirmada de manera abierta.
