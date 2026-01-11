Andrés Ciro Martínez confirmó su relación con Luli Bass

La confirmación llegó el día del cumpleaños del cantante, cuando Luciana Valdés, nombre real de la artista, publicó una historia de Instagram con un video de los dos sobre el escenario y un mensaje directo: “Muy feliz cumpleaños, mi amor”. Martínez replicó la publicación y respondió con un “¡Gracias, hermosa!”, gesto que terminó de despejar cualquier especulación.

image (39) Los mensajes cruzados entre Andrés Ciro Martínez y Luli Bass mediante historias de Instagram.

Días antes, el romance había sido mencionado en el programa Puro Show de El Trece, donde la panelista Fernanda Iglesias aseguró que el líder de la banda estaba en pareja con su bajista. En ese espacio también señalaron que ambos intentaron mantener la relación en un perfil bajo para evitar la exposición mediática.

Desde el mismo ciclo televisivo remarcaron que Ciro suele ser reservado con su vida privada y que, por ese motivo, evita hacerla pública. Esa postura estaría vinculada a antecedentes que se le atribuyen y explicaría por qué la relación recién ahora fue confirmada de manera abierta.