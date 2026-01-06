Crecen los rumores sobre un romance en Los Piojos entre Ciro Martínez y Luli Bass

Luli Bass La bajista que reemplazó a Micky Rodríguez se posiciona en el centro de la atención por su talento y su posible vínculo sentimental con Ciro.

La información se difundió a través de Puro Show (Eltrece), donde Fernanda Iglesias aseguró: “¡Ciro de Los Piojos está saliendo con su bajista!”, identificando a la artista como Luciana Valdés, de 35 años, conocida profesionalmente como Luli Bass. En el programa describieron su estilo distintivo, destacando su bajo verde y su estética llamativa, y señalaron que la relación se mantendría discreta, debido a que Ciro “prefiere mantener sus vínculos en privado”.

El supuesto romance no solo se trata de un acercamiento reciente. Según el relato televisivo, Luli habría estado casada cuando empezó el vínculo con el cantante, pero luego decidió separarse. También se mencionó que ella tiene dos hijos y que estaba en pareja con un baterista llamado Heber Vicente, quien habría reaccionado con calma ante la noticia: “Está todo bien, me llevo muy bien con ella”, habría declarado. Tras la separación, la bajista habría dejado la casa familiar.

Otro tema que despertó comentarios fue la salida del bajista original de Los Piojos durante la preparación del regreso. Según el programa, la banda no habría consultado al músico histórico antes de sumar a Luli, lo que algunos interpretaron como una “limpieza” dentro del grupo. Así, la llegada de Luli Bass no solo tendría un trasfondo musical, sino que también alimenta especulaciones sobre la interna del retorno de la banda.

Embed

¿Quién es Luli Bass?

Luciana Valdés, nacida en 1990, comenzó a subirse a los escenarios desde muy joven: a los 13 años hizo su primera aparición en un show y luego participó en diversos proyectos junto a figuras como Juanse, Valeria Lynch y Jimmy Rip. Su trayectoria abarca tanto el rock como el blues local, consolidándose como una música de peso en el circuito.