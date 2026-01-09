Los primeros invitados de 2026 de Mirtha Legrand y Juana Viale

image

El sábado 10 de enero, a las 21:30 por El Trece, Mirtha Legrand tendrá una noche de hermanos. Por un lado, recibirá al dúo "Pimpinela", Lucía y Joaquín. Y por el otro a Soledad y Natalia Pastorutti, invitados que garantizarán una auténtica #mesaza en primer programa de la temporada.

Próxima a cumplir los 99 años -el 23 de febrero- "La Chiqui" continúa muy activa, presenciando los espectáculos de la temporada estival, y regresando a la pantalla de El Trece para seguir haciendo historia en la televisión.

Por su parte, el domingo 11 de enero, pero desde las 13.45 en El Trece, Juana Viale reunirá en su #mesaza a cinco de los protagonistas de la cartelera teatral de la ciudad de Mar del Plata. Florencia Peña y Juan Ingaramo protagonistas del musical “Pretty Woman”. Por otra parte, también acompañarán a la nieta de Mirtha los actores Martín Bossi y Laurita Fernández dos de los tres grandes responsables de “La cena de los tontos”, obra que encabeza la lista de los más exitosos en la temporada estival. Además, el humorista Federico Cyrulnik, aportará su experiencia en el stand up y la comedia, completando una mesa que anticipa cientos de historias de camarines y escenarios.

De esta manera, Mirtha Legrand y Juana Viale inaugurarán la temporada de sus programas televisivos desde la Ciudad de Mar del Plata. Estos ciclos son una producción de StoryLab -de Nacho Viale, nieto de La Chiqui- para El Trece.