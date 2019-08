En una nota con Ulises Jaitt para su ciclo radial "El Show del Espectáculo", Andrés Nara volvió a aparecer en los medios y dijo de su hija Wanda Nara, en especial, que es un dolor de cabeza: "Yo defiendo un poco a Maxi porque es el padre de mis nietos" y por si fuera poco agregó que López "es una excelente persona".

En la entrevista, Andrés Nara insistió que "yo no mezclo con la parte económica, a eso lo dejo de lado cuando se están jugando los sentimientos. La plata es algo que va y viene. Es muy mediático el tema. Ellos están todos en una buena posición. Yo quiero que él vea a sus hijos, que comparta esos tiempos", contó en el programa de radio El Show del Espectáculo.

Sin que lo invite su propia hija, Andrés Nara habla de los asuntos personales de su hija a diferencia de su madre Nora Colósimo, de quien está separado, y también saca los trapitos al sol en cuanto a la relación con su hija mayor: "Ninguno de los dos quiere ceder. Ella tiene su carácter y yo el mío. Yo me comporté muy bien. Tiene que ponerse en su lugar de hija y ceder. Estoy abierto, no me voy a negar a hablar. Es imposible que le mande un mensaje. Lo hablé con amigos y me dicen que mi postura es impecable".

La posición de Zaira Nara, hermana de Wanda, se distancia bastante del padre y días atrás hizo una encendida defensa de Wanda: "‘Yo, trato de olvidarme por un instante todo lo que sé como familia, de las cosas que pasó mi hermana y todas las cosas que pasaron, y muchas que ni llegaron a la prensa, pero dejando eso de lado decís ‘pobre, quiere ver a sus hijos y no puede’. Pero, por otro lado decís ‘el que quiere ver a sus hijos no va a un programa de televisión a pedirlo, yo te tiro la puerta abajo hasta que los veo".