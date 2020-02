Andrés Nara sobre Yanina Latorre: "Dijo una estupidez"

"El padre de Wanda la afanó bien afanada. Punto uno, don Andrés, cuando Wanda era chica, se la presentaba a sus amigos agencieros que vendían autos. Por eso ella lo detesta. El le conseguía trabajo en las agencias, con señores grandes. Wanda era chiquita y una vez se tuvo que ir a vivir con un hombre. Wanda no la pasó bien", relató la panelista.

Obviamente que semejante acusación no iba a pasar inadvertida y al escucharlas Andrés brindó una nota en "El Show del Espectáculo" por AM 1300 La Salada y avisó que iniciará acciones legales a Yanina Latorre. Aseguró que va a demandarla por calumnias e injurias por las graves acusaciones que hizo sobre su persona y dijo que está complicada mentalmente.

"Es grave y es totalmente mentira. Ya tiene los audios Fernando Burlando. La voy a demandar porque dijo una estupidez. Dijo que tiene los chats: que los muestre. Ella deja mal a la madre, a Zaira y a mí. Jamás trabajó Wanda con un amigo mío. Se ve que esta chica está muy complicada mentalmente. Tiene un problemita porque está hablando estupideces, cosas que no existen y no tienen coherencia", aseguró Andrés enojado.

Pero en esa charla, Andrés no fue del todo claro a la hora de hablar de los amores de su hija y sobre todo de la relación de ella con Icardi. El conductor le recordó que la hermana del futbolista, Ivana, dijo que Wanda no se hubiese fijado en él si no fuese futbolista. Y, sorprendentemente, Andrés estuvo de acuerdo. "Siempre hay un interés de la persona por la plata y la belleza, y se forja el amor. Obviamente que si Icardi no hubiese sido futbolista... Todo tiene un interés, al principio. Es seductor que sea futbolista", opinó, demasiado sincero. Antes de cerrar, también apuntó contra Mauro: "El no se hubiese fijado en ella si no fuese bonita y voluptuosa". Y tan poco claro fue con eso, que también dejó dudas cuando lo consultaron sobre si su hija era buena persona. "Es una excelente persona. De eso no tengo ninguna duda y es realmente un excelente ser humano. Ahora, para mí, la invadió toda esta situación que ha vivido que por ahí la confunde un poco en ciertos momentos y es difícil encontrarse de vuelta", señaló. Y hasta agregó que en los últimos encuentros tuvo que "bajarla del pedestal". Hoy ellos no se hablan y parece que después de esto, seguirán por ese camino.