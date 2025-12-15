La reacción de Homero Pettinato tras los escandalosos chat con su ex, La Reini, Sofi Gonet

El conductor de Olga habló de los polémicos mensajes que se envió con su expareja, en donde se dijeron de todo. "Me da verguenza salir a la calle".
En las últimas horas, un nuevo escándalo se instaló en el seno de la familia Pettinato. esta vez, el protagonista fue Homero, uno de los hijos de Roberto y hermano de Tamara y de Felipe. Porque se conocieron unos virulentos chats que el presentador de streaming se envió con su exnovia, Sofía Gonet, más y mejor conocida como La Reini y participante de Masterchef Celebrity.
“Vos me podés decir lo que quieras, pero mentiroso no. Estoy flotando en una nube de estabilizadores de ánimo (fármacos) que son bárbaros, traídos afuera. Paso la data después. Mañana es un bajonazo”, manifestó Homero, al presentarse en los Martín Fierro de Streaming, pos escándalo.
"La verdad que fue un episodio triste, ¿qué querés que te diga? Muy feo. Y que a mí no me identifica. Los que me conocen saben, no me gusta... No soy wandanarezco, digamos. No me gusta tanto el escándalo y exponer la vida privada. Pero capaz que en esta situación no me quedó otra... Contraataqué y la pasé como el o...".
"Para mí es una relación totalmente terminada. Se llegó a una instancia muy triste que no me representa para nada. Cuando te pasan estas cosas, te da vergüenza salir a la calle. No me avergüenzo de haber salido con ella. ¿Si nos seguimos amando? Probablemente, si", sorprendió el conductor de Olga.
“Otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí, porque me sacaron una foto con una amiga ayer viendo una banda y diciendo que yo estaba a los besos. No estuve a los besos. Es una amiga que quiero muchísimo y que no veía hace diez meses”, expresó, Homero.
"Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida, porque me cansé de que me diga cualquier barbaridad. Obviamente, le pedí disculpas automáticamente. Cuando yo digo: ‘Por lo menos no chupo pi... en el Four Seasons para pagarme los viajes’, es porque ella me dijo: ‘Me estoy cog... un millonario porque me dice las peores cosas: ‘Me estoy gar...a tal o me voy a cog... a este, no vales dos mangos, drogadicto de mie..., fal..., poco hombre, basura, no te quiere nadie, no tenés talento, no tenés humor, tu trabajo es una mierda’”.
"Yo, sinceramente, la sigo amando y soporté de todo, todo tipo de manipulaciones, controles, amenazas, amenaza de muerte, amenaza de prenderme fuego el departamento, amenaza de escracharme públicamente inventando cosas, amenaza de inventar chats, amenazas de todo tipo mil veces, pero uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira y que no son verdad”, compartió Pettinato, a través de sus redes sociales.
“Me veo ante otro escrache público que me va a perjudicar mucho en mi carrera y en mi trabajo. La gente que me conoce sabe que soy un buen pibe, que siempre fui bueno. Pregúntenle a cualquier expareja mía, nunca tuve peleas, nunca maltraté y banqué todo de ella. Las peores cosas que alguien te puede hacer, me las hizo. Desde fingir que está cog...con otro porque yo no había respondido el teléfono durante una hora, a decirme que está viniendo a mi casa con la policía porque yo estaba grabando una canción, entonces no estaba con el celular encima".
"Desde decirme que le iba a romper la cabeza a compañeras de Olga por agregarme a Instagram y todo tipo de enfermedad. Y yo siempre lo entendí porque entiendo que eso es un cuadro psicológico que se puede trabajar y que se puede mejorar. Y obviamente todo mi círculo estuvo todo el año diciéndome: ‘Aléjate de esa mina, aléjate, es mala, va a seguir haciendo maldades’. Y yo me seguí acercando y seguí ahí. Y bueno, y ayer lo único que hice fue ir a ver una banda con una amiga”, cerró el hijo de Roberto, desde sus redes sociales.
comentar