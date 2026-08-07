Ángel De Brito sorprendió al contar que deja LAM: cuándo y por qué deja el exitoso ciclo

¿QUIÉN REEMPLAZARÁ A ÁNGEL, EN LAM?

Tras conocerse la decisión de Ängel, no tardaron en comenzar a circular distintas especulaciones sobre quien podría llegar a ser su reemplazante, en el caso de que se decida que el programa siga. Y uno de los primeros nombres que surgió fue el de Denise Dumas, que es parte del programa actualmente y que tiene experiencia en la conducción de este tipo de formatos.

“Es raro cuando se van los conductores y vienen otros, hay pocas excepciones de que el programa funcione. Creo que son de los conductores los programas”, aclaró, De Brito, casi descartando que Denise o cualquier otro presentador de tevé pueda estar al frente del formato.