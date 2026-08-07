Ángel De Brito sorprendió al contar que deja LAM: cuándo y por qué deja el exitoso ciclo

El conductor de las noches de América, planea su retiro del mundo de los chismes. Será el año que viene, cuando cumpla los doce años con su ciclo de tevé.
Se acabó lo que se daba. Ángel de Brito anunció su alejamiento del mundo de los chimentos. “El año que viene cumplimos doce años de LAM y yo creo que ya estamos para cerrar ahí", anunció Angel, al aire de su programa, Angel Responde,en el streaming Bondi Live, lo que generó la sorpresa de muchas. Y, claro, también generó la inquietud por saber más sobre su decisión...
"Quiero hacer otra cosa. Ya está. ¿Hasta cuándo?", planteó, al aire, el conductor de las noches de América. Y, al ser abordado por la cámara de Desayuno Americano, Ängel reflexionó, en voz alta, a modo de explicación, sobre una idea que, se entiende, viene "madurando" hace un tiempo largo.
"Son ciclos, son 12 años, estamos bien. Estamos contentos con LAM, con el canal. No dije que me iba a retirar de la televisión, solo hacer otras cosas..", explicó, el periodista de espectáculos, al cronista Bruno Incicco.
"Igual, falta un montón, es después del 12, recién estamos en el 11”, marcó, de Brito, sobre cuando será el final de su ciclo, de más de un década, al frente del programa de espectáculos. "Me gustaría probar otras cosas. Hice otras cosas, pero LAM es un bombazo, es mi gran éxito, y por eso creo que llamó tanto la atención”.
Tras conocerse la decisión de Ängel, no tardaron en comenzar a circular distintas especulaciones sobre quien podría llegar a ser su reemplazante, en el caso de que se decida que el programa siga. Y uno de los primeros nombres que surgió fue el de Denise Dumas, que es parte del programa actualmente y que tiene experiencia en la conducción de este tipo de formatos.
“Es raro cuando se van los conductores y vienen otros, hay pocas excepciones de que el programa funcione. Creo que son de los conductores los programas”, aclaró, De Brito, casi descartando que Denise o cualquier otro presentador de tevé pueda estar al frente del formato.
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