Alarma por la salud de La Joaqui, tras la ruptura con Luck Ra: bajó mucho de peso

EL DIFÍCIL PRESENTE DE LA JOAQUI

"La Joaqui tuvo una vida muy dura. Y me di cuenta, por todo lo que le escuché durante la grabación de Podemos hablar, que ella es Pampita tumbera. Ella quiere un marido y una familia perfecta. Y, cuanto más lo busque, más se va a equivocar. Y el dolor de ella es que se siente no elegida por Luck Ra", contó Yanina, sobre los sentimientos de La Joaqui.

"Pero a su vez, lo defiende porque no quiere que lo hateen. Porque desde que ella contó lo que contó en el recital de La Rosalía (lo de la propuesta de casamiento fallida), lo están hateando mucho... Pero ella tiene derecho a contar su historia. Banco mucho que ella da la cara y dice ´me dejaron´. Porque hay muchas, como Pampita, se calienta", aprovechó, Latorre, para enviarle un "tiro por elevación" a Carolina Ardohain.