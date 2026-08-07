Alarma por la salud de La Joaqui, tras la ruptura con Luck Ra: bajó mucho de peso

La cantante atraviesa un delicado momento, que empezó a repercutir en su cuerpo y en su estética, por la tristeza que siente post separación.
La Joaqui, definitivamente, no pasa por un buen momento personal. La ruptura amorosa con Luck Ra empezó a repercutir en su cuerpo, más allá de sus emociones. La intérprete está atravesada por una produnda angustia que, en las últimas semanas, la llevó a perder cinco kilos, un montón para lo que es su contextura corporal.
"La Joaqui está rota. Ni bien llegué fui a abrazarla y dijo: ‘no me abracen porque si me abrazan, lloro...", contó Yanina Latorre, invitada a PH, el regreso del programa de Andy Kunetzoff, a Telefe, que compartió programa como invitada con la cantante, quien está en pleno proceso de duelo, tras terminar su relación amorosa con el artista cordobés.
"Bajó mucho de peso. Tiene que comer La Joaqui... Tras que es muy flaquita, bakó cinco kilos, la angustia. Lo digo digo seriamente éstá rota, no está bien´", definió la conductora de SQP, alo aire de su programa, en las tardesnoches de América.
"Hizo todo el programa de Andy con anteojos, nunca se sacó los lentes de sol... Está triste y quebrada. Ella realmente creyó que era el último hombre. Todos conocemos la historia de vida de La Joaqui: padre abandónico, vivió con la madre en Costa Rica, no tiene vínculo con su mamá, le dice ´la progenitora´. Y toda la situación que vivió de violencia, con los padres de sus hijas", compartió, Latorre.
EL DIFÍCIL PRESENTE DE LA JOAQUI
"La Joaqui tuvo una vida muy dura. Y me di cuenta, por todo lo que le escuché durante la grabación de Podemos hablar, que ella es Pampita tumbera. Ella quiere un marido y una familia perfecta. Y, cuanto más lo busque, más se va a equivocar. Y el dolor de ella es que se siente no elegida por Luck Ra", contó Yanina, sobre los sentimientos de La Joaqui.
"Pero a su vez, lo defiende porque no quiere que lo hateen. Porque desde que ella contó lo que contó en el recital de La Rosalía (lo de la propuesta de casamiento fallida), lo están hateando mucho... Pero ella tiene derecho a contar su historia. Banco mucho que ella da la cara y dice ´me dejaron´. Porque hay muchas, como Pampita, se calienta", aprovechó, Latorre, para enviarle un "tiro por elevación" a Carolina Ardohain.