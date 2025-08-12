Ángel De Brito y Fernanda Callejón, en plena guerra mediática: "Te le tirabas borracha a Iúdica"

"Para vos Ángel de Brito, ¡Me tenés harta! Veneno puro sos. Me encanta que seas tan venenoso, porque ¿sabés qué? Estás bebiendo de tu propia medicina, y tu compañera también”, lanzó María Fernanda, al aire del streaming de los hermanos Facundo y Nahuel Ventura, Cinco de copas, pocos días atrás.

“Es el mejor profesional, pero en la maldad. Es el número uno en el veneno y la maldad. Vas al infierno Ángel, sos un diablito”, definió Callejón, súper filosa en su dichos al aire. Y claro, como no podía de ser otra manera, estas fuertes definiciones generaron la reacción de Ángel, quien comenzó contestándole por redes sociales y luego lo hizo desde su programa, LAM.

En un comienzo de su contrataque, De Brito tildó a Callejón de “fracasada, inútil y borracha”. Luego, el conductor fue más allá en sus dichos y acusó a María Fernanda de querer conquistar a un hombre casado: “Te le tirabas borracha encima a Mariano Iúdica para seguir en el programa. Así puedo seguir…”.

EL ARCHIVO DE ANGEL CONTRA FERNANDA

"Cuando te arrastrabas, hace 20 años atrás, para levantarte a Emanuel Ortega. ¿Sabés lo que hacía? Iba a un bar donde sabía que estaba él y lo esperaba en la puerta y entraba como de casualidad. Estaba buscando alguien que la mantenga”, recordó públicamente Ángel sobre el "pasado" de Fernanda, al aire de su periodístico en América.

“Fue así toda su vida. (Guillermo) Coppola lo dijo Tauro ayer en Infama, cruza de calle cuando la ve venir. Entonces fíjate, en vez de citar la Biblia, qué cosas decís”, sentenció, De Brito en su catarata de respuesta al aire en contra de Callejón. Al parecer, este el periodista y la actriz hay más de una razón que los enfrenta.