Espectáculos

Gustavo Yankelevich habló tras la trágica muerte de su nieta Mila: qué dijo

El reconocido productor de trelevisiòn y teatro escribió un mensaje en redes sociales. Manifestó su profundo dolor por la partida de Mila y su agradecimiento por el cariño recibido.

La muerte de Mila Yankelevich conmovió al mundo del espectáculo argentino por tratarse de una nena de 7 años, que pertenece a una de las familias más queridas del país y que ya venía de sufrir la trágica partida de Romina Yan, hace 15 años.

Los familiares de la menor se unieron en Miami para apoyar a sus Tomás Yankelevich y Sofía Reca y optaron por el silencio para poder transitar este momento tan difícil.

Mila Yankelevich, con su papá y su abuela.

Sin embargo, Gustavo Yankelevich esbozó unas palabras durante las últimas horas y lo hizo para darle aliento a Valentín, su nieto -hijo de Romina- que se dedica a las carreras de autos y que él apoya de manera incondicional.

“Finde de Acpac Tur Car 2000. Final P6 me quedo con el buen ritmo cuando quedamos solos en pista. Gracias a todo el Ambrogio Racing”, escribió Valentín en un posteo de Instagram, en el cual publicó varias fotos de la carrera en el Autódromo Villicum, en San Juan, Argentina.

"Tristes, con mucho dolor, pero de pie"

Su abuelo le dedicó un mensaje y contó cómo atraviesan este momento: “Valen Querido, hoy vimos con Tomas tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia, es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”.

