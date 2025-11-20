Bullrich y los DNI "limitados": el posteo que generó curiosidad

Patricia Bullrich, contó en un mensaje público que los DNI emitidos esta semana saldrán con su firma. El traspaso del RENAPER al Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli, deja a los DNI de la ministra de Seguridad como una "edición limitada".
La ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, publicó un mensaje en X donde señaló que se agotó el lote de DNI emitidos esta semana que llevaban su firma. Lo comunicó con una frase llamativa, en la que marcó que se trataba de una “edición limitadísima” e invitó a quienes tramitaron el nuevo documento a no perderlo. La aclaración llegó en un momento de cambios administrativos entre áreas.
Según escribió Bullrich, “si en la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí”. Acto seguido añadió que ahora la firma quedará en manos de Diego Santilli, ministro del Interior, luego del reciente traspaso del RENAPER dispuesto por decreto.
El movimiento se formalizó en el Decreto 825/2025, donde el Poder Ejecutivo reasignó competencias y devolvió el Registro Nacional de las Personas al ámbito del Interior. La norma también incorporó funciones vinculadas a deporte, relaciones institucionales y gestión de actos patrióticos.
Con este cambio, el Ministerio del Interior tendrá a su cargo el control del registro y certificación de identidad, la coordinación con provincias y municipios, y la administración de recursos para el deporte. La modificación actualiza varios artículos de la Ley de Ministerios.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad mantendrá tareas ligadas a la protección de derechos, la seguridad interior, el control fronterizo y la coordinación de fuerzas policiales y de seguridad. También conservará la gestión de emergencias y la aplicación de la Ley de Manejo del Fuego.
La publicación de Bullrich se dio en este contexto y se viralizó rápidamente, sobre todo por el tono que usó para referirse a los DNI emitidos en los últimos días. Más allá del impacto en redes, la firma de los documentos pasará a depender de Interior a partir de la vigencia del decreto.
