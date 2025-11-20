Bullrich y los DNI "limitados": el posteo que generó curiosidad

Según escribió Bullrich, “si en la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí”. Acto seguido añadió que ahora la firma quedará en manos de Diego Santilli, ministro del Interior, luego del reciente traspaso del RENAPER dispuesto por decreto.

Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí.



Cuidalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima.



Ahora le toca al Colo. pic.twitter.com/ktDQLgGa6s — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 20, 2025

El traspaso al Ministerio del Interior

El movimiento se formalizó en el Decreto 825/2025, donde el Poder Ejecutivo reasignó competencias y devolvió el Registro Nacional de las Personas al ámbito del Interior. La norma también incorporó funciones vinculadas a deporte, relaciones institucionales y gestión de actos patrióticos.

Con este cambio, el Ministerio del Interior tendrá a su cargo el control del registro y certificación de identidad, la coordinación con provincias y municipios, y la administración de recursos para el deporte. La modificación actualiza varios artículos de la Ley de Ministerios.

La publicación de Patricia Bullrich en X sobre los DNI firmados por ella generó repercusión por el tono elegido.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad mantendrá tareas ligadas a la protección de derechos, la seguridad interior, el control fronterizo y la coordinación de fuerzas policiales y de seguridad. También conservará la gestión de emergencias y la aplicación de la Ley de Manejo del Fuego.

La publicación de Bullrich se dio en este contexto y se viralizó rápidamente, sobre todo por el tono que usó para referirse a los DNI emitidos en los últimos días. Más allá del impacto en redes, la firma de los documentos pasará a depender de Interior a partir de la vigencia del decreto.