Angie Balbiani sobre el Tucu López y Flor Vigna: "Dan vergüenza ajena"

La panelista del programa Editando Tele no titubeó cuando mostraban imágenes de los cuatro y dijo: “Flor Vigna y Tucu López, todo ese grupo me dan vergüenza ajena. Perdón”. Y agregó con indignación: “Esa necesidad de estar mostrando el amor, que te chapo, la lengua… ¡Guárdenlo para la casa eso!”.

H2MKEHAAPNARFDMTEUOGS7YO6E.webp Luciano Castro, Tucu López, Sabrina Rojas y Flor Vigna

Las parejas muestran TODO de su relación. Podríamos decir que, el Tucu López y Sabrina Rojas, son más "reservados". Muestran el día a día de su relación pero sin tanto detalle. En el caso de Flor Vigna y Luciano Castro es distinto. No dudan en mostrar NADA de lo que ocurre en su pareja. Incluso, Vigna, aprovechó su vida sexual actual para compararla con la de su ex, Nicolás Occhiato. ¿Innecesario no?

Angie Balbiani también opinó de eso y dijo: “Para mí fue con saña. Si no lo quería lastimar, no tenía que hablar. Porque además, no hay nada peor para un hombre heterosexual que te metas con su capacidad… Aparte, hay muchas mujeres que lo tienen como un sex symbol a Occhiato, y esto le baja 10 puntos”.