Nicki Nicole, cada vez más cerca de Lamine Yamal: del boliche al estadio

La presencia de Nicki no pasó inadvertida. Días antes, medios españoles habían asegurado que la artista y la promesa del Barça fueron vistos a los besos en un boliche de playa. También se la vio en la fiesta de cumpleaños número 18 del futbolista, rodeada de amigos argentinos y en evidente sintonía con el jugador, según testigos.

En la previa del encuentro, Nicki se mostró junto a su amigo Bizarrap y al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, quien le obsequió una camiseta personalizada con su nombre. Las imágenes circularon rápidamente por redes sociales, pero la foto que más comentarios generó fue otra: la supuesta imagen de Nicki como fondo de pantalla del celular de Lamine, que muchos internautas identificaron como una selfie de la propia intérprete de Ojos verdes.

El periodista español Javi Hoyos detalló que, aunque en el cumpleaños no hubo un beso público, sí existió “mucho coqueteo”. Sin embargo, sostuvo que semanas después, el 24 de julio, ambos coincidieron en una discoteca costera, donde sí habrían sido vistos besándose y retirándose juntos cerca de las cuatro de la madrugada.

Entre los guiños digitales, los comentarios en redes y la cercanía en eventos públicos, la conexión entre la cantante y el futbolista parece cada vez más evidente, aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación.