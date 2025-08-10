Eugenia Tobal y Laurita Fernández se confesaron ante Mirtha

Ambas, además de ser actrices y conductoras, tienen en común haber sido ex parejas de Nicolás Cabré, por lo que la Chiqui no pudo evitar indagar a Tobal respecto de la escandalosa separación que tuvo del actor.

"Sufriste mucho por amor Eugenia. Lo pasaste mal", expresó la diva de los almuerzos y su invitada no dudó en confesar: "yo sufrí como cualquier mujer que sufre cuando se separa de un proyecto. Pero está bueno decir que después de eso mi vida fue bárbara también, porque siempre me ponen como en un lugar de pobrecita y la verdad que no. Mi vida fue maravillosa".

"Di vuelta la página. 15 años pasaron después de esa ruptura que todo el mundo conoce y la verdad que mi vida fue maravillosa. Tengo un presente hermoso". Por su parte, Laurita no dudó en asegurarle a Mirtha que "los únicos hombres de mi vida son el señor Martín Bossi y Gustavo Bermúdez. Me tienen enfocada solamente en las funciones y en el programa".

Es que semanas atrás confirmó su separación de Claudio ‘Peluca’ Brusca, por lo que no pudo evitar mostrarse pesimista a la hora de hablar sobre la posibilidad de conformar su familia.

"Siempre dije que no me casaría, porque soy un poco pesimista. He vivido muchas experiencias cercanas donde de pronto se han separado, entonces nunca fui como Susanita, de imaginarme de blanco, de querer eso", manifestó.

"Me encantaría formar mi familia, me gustaría. Pero no sé, quizás después termino casada Mirtha, no sé, termino de blanco como vos", completó Fernández.