El galán todavía sigue en el exilio en Brasil tras la denuncia por violación en diciembre pasado por parte de la actriz Thelma Fardín por "violación". Por ahora sólo se sabe del rechazo en la resolución judicial en el caso de Coacci. En el resto no hay avances acerca de Natalia Juncos y se entiende que con Calu Rivero el galán desistió de una denuncia porque ella habló "excesos de besos" en la tira Dulce Amor (Telefé, 2012). El caso más grave es el de Fardin cuya denuncia se realizó en el lugar de los hechos, Panamá, durante la gira de Patito Feo en 2009.

Anita Coacci explicó por qué no quiere seguir en una contradenuncia al galán pese a tener amplias posibilidades de ganar: "El fallo es a favor mío y claramente puedo hacer una demanda civil por daños y perjuicios porque estuve un año y medio pasando un proceso judicial desagradable, y pasándola mal. Pero no lo quiero hacer, no lo voy a hacer a pesar de que es mi derecho. No tengo ganas de atravesar otro proceso judicial".

La artista apuntó más a la justicia que a Darthés: "La Justicia no fue dando las respuestas que yo esperaba desde mi sentido común. Desde la razón. ¿Para qué seguir esperanzada en que algo se pueda modificar? Por otro lado, ¿qué gano yo embargándole los bienes a un tipo? Se gana mientras la Justicia tenga perspectiva de género y esto pueda ayudar a otras mujeres. Si es por guita, prefiero que venga de otro lado con una mejor energía".

A Anita Coacci la defendió la abogada feminista Raquel Leyenda Hermida y se supone que en el caso de Natalia Juncos seguirá en la misma dirección de la absolución de Coacci. Juncos también fue denuncia por "calumnias e injurias" por Darthés por hacer público el acoso que padeció. Anita, en cambio, escribió su caso en una conmovedora carta en Facebook en febrero de 2018.